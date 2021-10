En un tuit de 2017, Alec Baldwin se preguntó cómo sería matar accidentalmente a alguien

Conmoción en el cine. En un lamentable incidente, Halyna Hutchins, de 42 años, murió tras recibir un disparo del actor Alec Baldwin, que accionó un arma que debería ser de utilería. La directora de fotografía de la película 'Rust' no sobrevivió, mientras que el director del filme, Joel Souza, también resultó herido.

A raíz del terrible suceso, algunos usuarios han rescatado una publicación en Twitter del actor del 2017 en la que habla sobre un accidente muy parecido a lo ocurrido en el estado de Nuevo México. "Me pregunto cómo debe ser sentir que has matado a alguien por error", publicada entonces.

I wonder how it must feel to wrongfully kill someone...https://t.co/WE6QsAAXGI