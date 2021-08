"Escuadrón Suicida II" encabeza la taquilla norteamericana, pero decepciona en la recaudación

Escucha esta nota aquí

El Escuadrón Suicida, la segunda parte de la película de superhéroes de Warner Bros y DC, encabezó la taquilla norteamericana el fin de semana, pero con una recaudación de apenas $us 26,6 millones, informó la empresa especializada Exhibitor Relations.



La película, considerada una secuela del gran éxito de 2016 Escuadrón Suicida, nuevamente contó con las estrellas Margot Robbie y Viola Davis, pero se quedó sin Will Smith y Jared Leto, que aparecieron en la versión anterior.



Estiman que el lanzamiento simultáneo de la película en HBO Max para algunos países afectó las recaudaciones, que no logran volver a los niveles previos a la pandemia.

El líder de la taquilla de la semana pasada, la película de aventuras Jungle Cruise, de Disney, fue desbancada al segundo lugar, recaudando $us 15,7 millones de viernes a domingo, menos de la mitad de su total de la semana anterior.





En tercer lugar quedó el thriller psicológico Old, en el que Gael García Bernal, Vicky Krieps y Rufus Sewell protagonizan la historia sobre los miembros de una familia que quedan atrapados en una playa donde empiezan a envejecer precipitadamente. Esta logró $us 4,1 millones.



Completando el top 10 se sitúan:

4. Black Widow, protagonizada por Scarlett Johansson, recaudó $us 4 millones. El filme acumula ahora $us 174 millones, superando a Rápidos y furiosos 9 como la película más taquillera en Norteamérica en lo que va del año.





5. Stillwater, protagonizada por Matt Damon, lleva $us 2,9 millones.



6. The Green Knight, $us 2,6 millones.

7. Space Jam: A New Legacy, $us 2,5 millones.



8. Snake Eyes, $us 1,6 millones.



9. Escape Room 2, $us 1,3 millones.



10. Rápidos y furiosos 9, $us 1,2 millones.