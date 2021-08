Escucha Stratego, el nuevo sencillo de Iron Maiden que forma parte de Senjut, su nuevo álbum

Escucha esta nota aquí

A tan solo un mes de haber anunciado su siguiente álbum de estudio Senjutsu y estrenar el primer sencillo The Writing on the Wall, Iron Maiden está de vuelta con un nuevo adelanto de su siguiente producción: Stratego, una canción que aborda uno de los temas favoritos de la banda más emblemática del heavy metal: la guerra.



Con ese clásico riff que simula una cabalgata, Iron Maiden entrega en Stratego un emotivo y poderoso tema que nos recuerda a sus álbumes más aclamados, sumándole además, a un Bruce Dickinson que a pesar de tener 63 años de edad y una lucha ganada contra el cáncer, su voz permanece tan prístina como en su debut en el año de 1982 con The Number of the Beast.



Senjutsu es el álbum número 17 dentro de la cronología de Iron Maiden, contando con 10 temas completamente nuevos que harán su debut el próximo 3 de septiembre. En una reciente entrevista, Dickinson compartió varios detalles acerca de la gestación de este álbum, revelando además que contará con varias sorpresas en lo que al sonido de Iron Maiden se refiere.







Dickinson con Covid

Paralelamente, la emblemática voz de Iron Maiden causó un gran revuelo entre los fanáticos de la banda al revelar que había dado positivo a la prueba de Covid-19. Según Dickinson, los síntomas terminaron por ser leves gracias a que había recibido la primer dosis de la vacuna, y durante la declaración brindada a Rolling Stone, hizo un llamado a todas las personas que, por diversas razones, no quieren aplicarse la vacuna.



"Me hice la prueba, salió positivo y dije ‘Oh, Mierda’. Estornudaba un poco. Durante unos días, me sentí un poco mareado, como una gripe ligera y eso fue todo. Y eso que tengo 63 años. No tengo ninguna duda de que si no me hubieran vacunado, hubiera estado en serios problemas. Se que es una elección personal, pero espero que lo hagan. Personalmente, creo que la gente está muy mal si no va y se pone su vacuna, no solo para poder ir a un concierto, sino por su propia salud".



El músico ya se encuentra fuera de peligro y listo para regresar a los escenarios este 2022 con la gira por Europa con la que promocionará junto a Iron Maiden el tan esperado álbum Senjutsu.



