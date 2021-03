Estos son todos los ganadores de los Globos de Oro 2021

Escucha esta nota aquí

En una gala atípica, solo con las conductoras Tina Fey y Amy Poehler separadas en dos sedes, Nueva York y Los Ángeles, y los presentadores de los distintos premios, esta noche se llevó a cabo la entrega de los Globos de Oro que reconocen lo mejor del cine y la TV de temporada.

Desde su casa, algunos de gala y otros casuales, los artistas escucharon sus nominaciones y victorias, interactuando a través de la pantalla.

En la cita no hubo alfombra roja y las mesas frente al escenario mantenía la distancia social y en ella estaban trabajadores de salud que han luchado contra la pandemia.

Estos fueron todos los ganadores de la noche.

En la gala se entregaron los premios honoríficos Cecil DeMille a Jane Fonda, la única galardonada que pisó el escenario, radiante a sus 83 años, y el Carol Burnett al guionista Norman Lear.

- Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen, por El juicio de los 7 de Chicago.

Daniel Kaluuya, por Judas and the Black Messiah.

Jared Leto, por Pequeños detalles.

Bill Murray, por On the rocks

Leslie Odom, Jr., por Una noche en Miami

- Mejor actor de reparto de televisión

John Boyega, por Small Axe.

Brendan Gleeson, por The Comey Rule.

Dan Levy, por Schitt’s Creek.

Jim Parsons, por Hollywood.

Donald Sutherland, por The Undoing.

- Mejor actriz de serie de comedia o musical

Lily Collins, por Emily en París.

Kaley Cuoco, por The Flight Attendant.

Elle Fanning, por The Great.

Jane Levy, por La extraordinaria playlist de Zoey.

Catherine O'Hara, por Schitt's Creek

- Mejor película animada

Los Croods 2

Onward

Más allá de la luna.

Soul

Wolfwalkers

- Mejor actor de miniserie limitada o telefilme

Bryan Cranston, por Your honor

Jeff Daniels, por The Comey Rule.

Hugh Grant, por The Undoing.

Ethan Hawke, por El pájaro carpintero

Mark Ruffalo, por La innegable verdad

- Mejor guion cine

Emerald Fennell, por Una joven prometedora.

Jack Fincher, por Mank.

Aaron Sorkin, por El juicio de los 7 de Chicago.

Florian Zeller y Christopher Hampton, por El padre.

Chloe Zhao, por Nomadland.

- Mejor actriz de serie dramática



Olivia Colman, por The Crown.

Jodie Comer, por Killing Eve.

Emma Corrin, por The Crown.

Laura Linney, por Ozark.

Sarah Paulson, por Ratched.

- Mejor canción original

H.E.R., Dernst Emile II y Tiara Thomas, por Fight for You de Judas and the Black Messiah.

Daniel Pemberton y Celeste, por Hear My Voice de El juicio de los 7 de Chicago.

Diane Warren, Laura Pausini y Niccolo Agliardi, por Io si de La vida por delante.

Leslie Odom Jr y Sam Ashworth, por Speak Now de Una noche en Miami.

Andra Day, por Tigress & Tweed de Los Estados Unidos contra Billie Holiday.

- Mejor banda sonora

Alexandre Desplat, por Cielo de medianoche.

Ludwig Göransson, por Tenet.

James Newton Howard, por Noticias del gran mundo.

Trent Reznor, Atticus Ross, por Mank.

Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste, por Soul.

- Mejor actor de serie de comedia o musical

Don Cheadle, por Black Monday.

Nicholas Hoult, por The Great.

Eugene Levy, por Schitt’s Creek.

Jason Sudeikis, por Ted Lasso.

Ramy Youssef, por Ramy.

- Mejor serie comedia o musical

The flight attendant

The Great

Emily en París

Schitt's Creek

Ted Lasso

- Mejor actriz de musical o comedia

Maria Bakalova, por Borat 2.

Michelle Pffeifer, por French Exit.

Anya Taylor Joy, por Emma.

Kate Hudson, por Music.

Rosamund Pike, por I Care a Lot.

- Mejor actor de serie dramática

Jason Bateman, por Ozark.

Josh O’Connor, por The Crown.

Bob Odenkink, por Better call Saul.

Al Pacino, por Hunters.

Matthew Rhys, por Perry Mason.

- Mejor película en idioma extranjero



Otra ronda (Dinamarca).

La llorona (Guatemala).

La vida por delante (Italia).

Minari (EEUU).

Entre nosotras (Francia).

- Mejor serie dramática de televisión



The crown

Territorio Lovecraft

The Mandalorian

Ozark

Ratched

- Mejor actriz de reparto

Glenn Close, por Hillbilly: una elegía rural.

Olivia Colman, por El padre.

Jodie Foster, por El mauritano.

Amanda Seyfried, por Mank.

Helena Zengel, por Noticias del gran mundo.

- Mejor actriz de reparto de televisión

Gillian Anderson, por The Crown.

Helena Bonham Carter, por The Crown.

Julia Garner, por Ozark.

Annie Murphy, por Schitt’s Creek.

Cynthia Nixon, por Ratched.

- Mejor actriz de miniserie o telefilme



Cate Blanchett, por Mrs. America.

Shira Haas, por Poco ortodoxa.

Nicole Kidman, por The Undoing.

Anya Taylor-Joy, por Gambito de dama.

Daisy Edgar-Jones, por Gente normal.

- Mejor serie limitada o película televisiva



Gente normal

Gambito de dama

Small Axe

The Undoing

Pocoortodoxa

- Mejor actor de drama

Riz Ahmed, por Sound of Metal.

Chadwick Boseman, por La madre del blues.

Anthony Hopkins, por El padre.

Gary Oldman, por Mank.

Tahar Rahim, por El mauritano.

- Mejor dirección



Emerald Fellen, por Una joven prometedora.

David Fincher, por Mank.

Regina King, por Una noche en Miami.

Aaron Sorkin, por El juicio de los 7 de Chicago.

Chloe Zhao, por Nomadland.

-Mejor musical o comedia



Borat 2

Hamilton

Music



Palm Springs

The prom

- Mejor actor de musical o comedia



Sacha Baron Cohen, por Borat 2.

James Corden, por The Prom.

Lin-Manuel Miranda, por Hamilton.

Dev Patel, por David Copperfield.

Andy Samberg, por Palm Springs.

- Mejor actriz de drama



Viola Davis, por La madre del blues.

Andra Day, por Los Estados Unidos contra Billie Holiday.

Vanessa Kirby, por Fragmentos de una mujer.

Frances McDormand, por Nomadland.

Carey Mulligan, por Una joven prometedora.

- Mejor película de drama



Mank

Nomadland

Una joven prometedora

El padre

El juicio de los 7 de Chicago