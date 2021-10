Eterna juventud: La 'chica dorada' sigue brillando a los 50 años

Escucha esta nota aquí

La diva mexicana Paulina Rubio cumplió 50 años en junio y hace unos días reapareció en la música para presentar su nueva canción Yo soy. Si ya en el videoclip demostró que, al parecer, esconde la fórmula de la eterna juventud, un nuevo video de TikTok, sin luces ni retoques, dejó en claro que la chica dorada sigue brillando con toda su intensidad.

Además, la intérprete de Yo no soy esa mujer sigue levantando la voz para empoderar al género, promoviendo ser una misma, sin miedo a equivocarse, sin vergüenza a bailar, uniéndose al 'Em-pau-werment' y sentirse una reina.

"No debo nada a nadie. A tus besos yo he caído, por eso es que a mis hijos yo les pongo mi apellido. Yo sé pedir disculpas, pero no pido permiso. Soy Eva sin Adán, haciendo mío el paraíso", canta la mexicana, que justamente toca el tema más polémico de su vida, los problemas legales con Gerardo Bazúa y Nicolás Vallejo, padres de sus hijos.





Y es que recientemente, Pau señaló que divorciarse fue una de las situaciones más duras de su vida, pues sintió el 'linchamiento mediático' debido a que "los papás de los niños hablen tanto en los medios de comunicación, que den su lado, su verdad", como expresó ayer en el programa Despierta América.

Aunque su manera de protegerse del escrutinio público fue alejarse de los reflectores y acercarse más a su familia, reveló que, por primera vez, se referirá al tema en un libro.





"No voy a decir mi verdad, simplemente voy a contar mis sentimientos", tranquilizó a sus ex.

"Yo no necesito notoriedad, yo no necesito más atención mediática, simplemente quiero que se me respete como mamá y como ser humano, y que también se me respete el hecho de que llevo toda mi vida dedicada a los escenarios, dedicándome a trabajar. Yo amo lo que hago", concluyó.