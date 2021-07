Eugenio Derbez y otros famosos lamentan la muerte de Sammy Pérez

Escucha esta nota aquí

El fallecimiento este viernes del comediante mexicano Sammy Pérez, de 55 años y famoso por sus apariciones junto a Eugenio Derbez en el programa XHDRBZ (2002), generó las reacciones de miles de usuarios de internet que lamentaron su partida.



Sammy Pérez, de 55 años de edad, llegó al hospital el pasado 16 de julio luego de haber contraído covid-19 y su condición de salud fue en detrimento debido a complicaciones causadas también por la diabetes que padecía.



Desde entonces sus seguidores no dejaron de estar al pendiente e incluso emitieron fuertes críticas al productor y también comediante mexicano Eugenio Derbez al supuestamente no haberse solidarizado con la situación por la que atravesaba su colega.



Derbez dijo que estaba al tanto de la situación y que él junto con su equipo ya habían contactado a la familia para brindar su ayuda, pero dejó claro que no lo había hecho público porque no consideraba correcto alardear sobre sus acciones.



Sammy Pérez fue colaborador de Derbez en el programa de comedia XHDRBZ en donde, junto al actor Miguel Luis, protagonizaba Sección imposible basada en humor involuntario.



Tuvo algunas participaciones en otros programas del comediante como La familia P. Luche (2002) y la película No se aceptan devoluciones (2013).



También hizo carrera alejado de Eugenio Derbez, siendo parte de los conductores del programa matutino Hoy o La cantina del Tunco en 2018.



Entre algunos de los momentos más recordados del comediante se encuentra su entrevista a Daddy Yankee, su participación como comentarista de los Juegos Olímpicos del 2008 y el Mundial de Alemania en el 2006 o la vez que cantó con mariachi el tema El amor el amor.

