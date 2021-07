'Evangelion: 3.0+1.0' se estrena el 13 de agosto por Amazon Prime

Escucha esta nota aquí

‘Evangelion: 3.0+1.0 - Thrice Upon A Time’, el esperado cierre de la tetralogía de películas con las que Hideaki Anno ha completado su imprescindible relato, ya tiene fecha de estreno en medio mundo a través de Amazon Prime Video.

La plataforma de streaming estrenará la película el 13 de agosto en más de 250 países y también pondrá a disposición de sus usuarios las tres películas que han precedido a este esperado final.

Estrenada en Japón el 23 de enero de 2021, recordemos para los que andes algo perdidos que Hideaki Anno y el estudio Gainax hicieron historia en 1995 al estrenar uno de los más exitosos y aplaudidos animes de mechas jamás realizados: ‘Neon Genesis Evangelion’.

Durante sus 26 episodios, vivimos las desventuras de Shinji Ikari, un joven que se ve obligado a pilotar una descomunal unidad de combate para defender el mundo de la llegada de unos ángeles con ganas de borrarnos a todos del planeta.

Él, Rei, Asuka y Kaworu harán lo imposible por frenar a las despiadadas criaturas mientras van descubriendo los aviesos planes del gobierno y, con ellos, Compleja, dramática y magnética, ‘Neon Genesis Evangelion’ se convirtió en todo un fenómeno cultural y ocupó rápidamente altas posiciones en rankings de todos los entusiastas del anime, incluso su opening es celebrado como uno de los mejores de la historia del género. Gustó tanto que aún hoy tenemos a Anno rehaciendo una y otra vez la trama para dar con su propia versión definitiva.

También existen dos películas de 1997 que intentaron calmar a fans insatisfechos con el cierre de la serie: ‘Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth’ (también conocida como ‘Neon Genesis Evangelion: Death (True)²’), un resumen de los 24 primeros capítulos en 100 minutos con alguna escena adicional, y ‘Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion’, el nuevo final que vendría a sustituir los dos últimos capítulos.

Tras esto llegó el llamado “Rebuild” que el propio Hideaki Anno ha llevado a cabo durante los últimos años, una continuación disfrazada de reboot formada por cuatro movimientos: ‘Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone’ (2007), ‘Evangelion 2.0 You Can (Not) Advance’ (2009), ‘Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo’ (2012) y el ya inminente carpetazo a todo este glorioso jaleo, ‘Evangelion: 3.0+1.0 - Thrice Upon A Time’ (2021), que lleva siendo retrasado desde 2016, su primera fecha de estreno.

Los rezagados, tendrán una nueva oportunidad de ver la serie en Netflix pero, tendrán que apurarse