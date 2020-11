Ex miss Colombia vuelve a andar en bicicleta tras perder la pierna izquierda

Escucha esta nota aquí

Su historia conmovió a muchos en todo el mundo. A la miss Colombia 2011 y representante de su país en Miss Universo 2012, Daniella Álvarez, le amputaron la mitad de la pierna izquierda, debido a problemas circulatorios.

La modelo y presentadora de TV tiene 32 años y sobrellevó su realidad con mucha valentía. Ella fue quien consoló a sus familiares que al principio no aceptaban la realidad.

La noticia dio la vuelta al mundo, se la tomaba como un ejemplo de valentía y de saber enfrentar con optimismo las desgracias. Más llamó la atención cuando Daniella luego de la operación dio muestras de superación y al mes de la amputación ya estaba en pie con una sola pierna iniciando el proceso de recuperación en un hospital de Bogotá donde estaba internada.





Se comentó mucho una frase que la beldad dijo parafraseando a la mexicana Frida Kalho, "para que quiero pies, si tengo alas para volar". Además de caminar con muletas y andadores, se la vio en videos que ella sube a sus redes sociales bailando, haciendo ejercicios, nadando en el mar y lo que recientemente ha sorprendido, andando en bicicleta.



Daniella tiene 32 años, es de Barranquilla, pero desde hace varios años reside con su familia en Bogotá, donde la operaron y está llevando a cabo su proceso de recuperación.

Los médicos le dijeron que el 50% del éxito de su readecuación a la realidad estaba en su mente, que dependía mucho de su estado anímico y de que ella quiera superar los obstáculos. Por ello ella prometió que pondría todo de su parte para volver a caminar con ayuda de una prótesis.

La pierna izquierda de Daniella aún no ha cicatrizado totalmente de la amputación, por ello es que todavía no puede usar una prótesis. Cuando lo haga tendrá más facilidades de desplazamiento. Mientras tanto sigue con su tratamiento médico, dice que toma 20 remedios al día, que se acostumbró a ello y que lo hará durante el resto de su vida si es necesario.





Súbete a mi bicicleta



Al ritmo de la música alegre de sus paisanos Shakira y Carlos Vives, Daniella se subió a una bici, ayudada por su hermano Ricardo Álvarez, dos años mayor que ella. Al principio era sostenida por la cintura para que encuentre el equilibrio, luego solo la tomaba de un brazo y finalmente la soltó para que se desplace sola.

Y Daniella empezó a andar en bici, con una sola pierna, pero con mucho equilibrio. Empezó a reír y luego a gritar de alegría. "Lo hice, lo hice sola, puedo andar en bicicleta y podré hacer más cosas", dijo emocionada.

En sus redes sociales expresó que no tenía palabras de agradecimiento para su hermano, que está pendiente de ella todos los días. "Cuando era niña él me cuidaba, me enseñó a andar en bici, y ahora la historia se repite. Me vuelve a empujar para que ande sola sobre ruedas. Y no le defraudaré. Lo amo", manifestó la miss Colombia 2011.





La valentía frente a la adversidad y su perseverancia es reconocida a escala internacional. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, con sede en Nueva York, nombró a Daniella embajadora de buena voluntad, por el buen ejemplo que es para chicos.



Recientemente fue incluida entre las nominadas al premio Influencer Latina 2020, de los E! Peoples Choice. Estos galardones se entregarán el 15 de noviembre en Santa Mónica, California, EEUU.