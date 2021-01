Fallece Cicely Tyson, pionera de los actores afroamericanos en el cine

Escucha esta nota aquí

Cicely Tyson, la admirada actriz nominada al Óscar que hizo historia en la televisión mientras forjaba una excelente carrera al retratar mujeres fuertes y fundamentales, murió el jueves. Tenía 96 años.

Su muerte fue anunciada por su manager de toda la vida, Larry Thompson.

Tyson, se convirtió en la primera afroamericana en ganar un premio Emmy como actriz principal en 1974 cuando fue reconocida por su actuación en la teleserie "The Autobiography of Miss Jane Pittman "

Una década antes, su trabajo junto a George C. Scott en el descarnado drama East Side / West Side la convirtió quizás en la primera actriz afroamericana en tener un papel continuo en una serie de televisión.

Tyson también ganó un Emmy como actriz de reparto por interpretar a la confidente de la familia Castralia en la aclamada miniserie de 1994 The Oldest Living Confederate Widow Tells All , y su carrera la vio distinguir el legado de varias heroínas estadounidenses de la vida real: Coretta Scott King en la película. La miniserie de 1978 King, la educadora Marva Collins en la película para televisión de 1981 The Marva Collins Story y Harriet Tubman en la serie de 1978 A Woman Called Moses .

"Vi que no podía permitirme el lujo de ser simplemente actriz. Así que tomé la decisión de usar mi trabajo como plataforma para abordar los problemas de la carrera en la que nací", dijo Tyson a The New York Times en 2013.

"Cuando leo un guion: o siento un hormigueo en la piel o se me revuelve el estómago. Cuando siento un hormigueo, lo tomo, y cuando mi estómago se revuelve, no hay forma de que pueda hacerlo. De ninguna manera".

Interpretó a la madre de Kunta Kinte en la histórica miniserie de 1977, Raíces, y a la madre de Rosa Parks en un telefilme de 2002.

Tyson logró un objetivo profesional largamente buscado en 2013 cuando interpretó a la melancólica Sra. Carrie Watts en una reposición de The Trip to Bountiful de Horton Foote , ganando un Tony como mejor actriz . Luego obtuvo dos nominaciones al Emmy, por protagonizar y ser productora ejecutiva de una adaptación de Lifetime un año después.

Tyson recibió su nominación al Óscar a mejor actriz por interpretar a la compañera de Rebecca Morgan en el drama Sounder de Martin Ritt (1972). Perdió ante Liza Minnelli de Cabaret, pero finalmente consiguió una estatuilla largamente esperada en los Governors Awards.

"No sé si apreciaría un regalo mejor que este", dijo en su discurso de aceptación. "Esta es la culminación de todos esos años de tener y no tener".

En la década de 2000, apareció en una serie de películas de Tyler Perry, incluyendo Diario de una mujer negra loca (2005), Reunión familiar de Madea (2006) y ¿Por qué me casé también? (2010). Su colaboración más reciente con el director fue A Fall From Grace de 2020 .

En otras películas recientes, interpretó a una amada sirvienta en The Help (2011), la madre de Viola Davis en How to Get Away With Murder de ABC, por la que recibió cinco nominaciones al Emmy más, y una congresista de Texas en House of Cards de Netflix , y Tuvo un papel en la película Last Flag Flying del 2017 .

"En su larga y extraordinaria carrera, Cicely Tyson no solo se ha superado como actriz, sino que ha marcado el curso de la historia", dijo el presidente Obama cuando le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de la nación, en 2016.

"Cicely nunca fue la más probable de las estrellas de Hollywood", dijo. "Pero una vez que obtuvo su educación e irrumpió en el negocio, Cicely tomó una decisión consciente no solo de decir líneas, sino de hablar. 'No aceptaría roles', dijo, 'a menos que nos proyectaran, particularmente a las mujeres, en una luz realista y nos trató como seres humanos. ' ... Las convicciones y la gracia de Cicely nos han ayudado a ver la dignidad de cada miembro hermoso de la familia estadounidense ".

Tyson estuvo casado con la leyenda del jazz Miles Davis desde 1981 hasta su divorcio en 1988. La boda tuvo lugar en la casa de Bill Cosby, quien fue el padrino de boda y regaló a la novia.

Cicely Louise Tyson nació el 18 de diciembre de 1924 en la ciudad de Nueva York de padres inmigrantes antillanos. Su carrera en el mundo del espectáculo comenzó sin darse cuenta cuando le pidieron que modelara en un desfile de peinados y fue descubierta por un editor de moda de Ebony . Rápidamente se convirtió en una top model.

Su primera aparición en el escenario fue en una producción de Harlem YMCA de Dark of the Moon , y comenzó a actuar fuera de Broadway en 1957. Dos años más tarde, tuvo papeles no acreditados en la película de Harry Belafonte Odds Against Tomorrow y en The Last Angry Man (1959 ), protagonizada por Paul Muni.