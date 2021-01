Fallece Gerry Marsden, intérprete de la versión más conocida de "You'll Never Walk Alone"

Escucha esta nota aquí

Gerry Marsden, cantante principal y fundador de la banda Gerry & the Pacemakers, murió a la edad de 78 años. Según el presentador de radio y amigo de Marsden, Pete Price, el músico murió de una infección cardíaca

“Es con el corazón muy apesadumbrado, después de hablar con la familia, que les digo que el legendario Gerry Marsden, después de una breve enfermedad que fue una infección en su corazón, falleció tristemente. Le envío todo el amor del mundo a Pauline y su familia ", escribió Price el domingo 3 de diciembre y reproducido por el portal G1.

El cantautor lideró la banda inglesa en la década de los años 60 y era considerada el primer rival de los Beatles y el segundo más popular de Liverpool al principio de su carrera.

Gerry & the Pacemakers, logró llegar a lo más alto de las listas británicas con tres canciones seguidas en 1963: "How Do You Do It", "I Like It" y "I'll Never Walk Alone". La banda también protagonizó su propia película, "Ferry Cross the Mersey", en 1964.

La banda se separó en 1966 y Marsden se convirtió en presentador de televisión además de participar en musicales.

Marsden fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) en 2003 para ayudar a las víctimas de la tragedia del estadio de Hillsborough de 1989, donde murieron 96 aficionados del Liverpool por asfixia, aplastados contra una valla.

La versión de Gerry and The Pacemakers de la canción "I'll Never Walk Alone" fue adoptada por los hinchas del Liverpool a partir de 1963 y se convirtió después en uno de los himnos más célebres del fútbol. Otros clubes como el Celtic de Glasgow, el Feyenoord y el Borussia Dortmund también optaron por ella.

Marsden volvió a grabar la canción en abril de 2020 como homenaje al Servicio Nacional de Salud británico durante el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus.

Paul McCartney, mítico exintegrante de The Beatles, que coincidió con Marsden y su grupo en los años 1960 en Liverpool, le rindió homenaje en su cuenta de Twitter: "Gerry era un compañero de nuestros inicios en Liverpool. Él y su grupo eran nuestros mayores rivales en la escena local"