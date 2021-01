Falleció Phil Spector: conoce al genio de la música y sus demonios

Escucha esta nota aquí

A pesar de todas las canciones que llevó a las listas de éxitos, del poder y la riqueza que acumuló, la admiración que generó al reorganizar el panorama de la música pop, a pesar de todo eso Phil Spector no pudo evitar la oscuridad profunda en su alma que ensombrecería para siempre su genio, indica el diario Los Ángeles Times en el obituario dedicado al productor musical fallecido el sábado 16 de enero.

A pesar de que himnos como "Be My Baby" de las Ronettes y "You've Lost That Lovin 'Feelin'" de los Righteous Brothers se popularizaron en las radios de todo Estados Unidos, el aclamado productor discográfico era un hombre inquietante y maníaco con un temperamento y afición por jugar con las armas, todo lo cual se manifestaría en una mañana de invierno de 2003 cuando mató de un disparo a la actriz y presentadora de un club nocturno Lana Clarkson en el vestíbulo de su mansión.

Enviado a prisión después de ser declarado culpable de asesinato en segundo grado, Spector murió el sábado 16 de enero mientras estaba bajo custodia en un hospital del norte de California donde había sido derivado, según el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.

Spector, que tenía 81 años fue hospitalizado después de enfermarse con Covid-19, dijo a Los Ángeles Times una fuente familiarizada con su condición médica que no estaba autorizada para hablar públicamente sobre el asunto. Antes de ser trasladado a un hospital, Spector había sido recluido en el Centro de atención médica de California en Stockton, que se especializa en albergar a personas médicamente vulnerables con problemas de salud, dijo el correccional.

“Es un día triste para la música y un día triste para mí”, dijo Ronnie Spector, ex esposa y musa del productor. “La música mágica que pudimos hacer juntos fue inspirada por nuestro amor. Lo amaba locamente y le entregué mi corazón y mi alma ”. Pero, agregó, “desafortunadamente, Phil no pudo vivir y funcionar fuera del estudio de grabación. Cayó en la oscuridad y muchas vidas resultaron dañadas ".

En el Centro de Salud de California, donde estaba alojado Spector, 582 prisioneros dieron positivo y al menos 10 murieron. El médico forense de la Oficina del Sheriff del condado de San Joaquín investigará la muerte de Spector, indicaron las autoridades.

Lejos de sus días de gloria, Spector fue juzgado dos veces por la muerte de Clarkson, el primer juicio terminó con un jurado sin sentencia y el segundo con una condena.

Clarkson murió de una sola herida de bala en la boca el 3 de febrero de 2003, solo tres horas después de conocer a Spector en House of Blues, el club de música Sunset Strip donde trabajaba como anfitriona.

Los fiscales dijeron que Clarkson tenía su bolso colgado del hombro y “estaba lista para irse” de la casa de Spector en la cima de una colina, conocida como Pyrenees Castle, cuando le disparó. Describieron su asesinato como la culminación de “una historia plagada de violencia” hacia las mujeres, con al menos cinco mujeres alegando que Spector las había amenazado con armas de fuego en las décadas previas a la muerte de Clarkson.

"Lana Clarkson era una mujer cálida, compasiva, amable y cariñosa que ahora tendría 58 años", dijo su familia el domingo en un comunicado. "Su energía, brillo y amor por la vida han sostenido a su familia desde su asesinato hace 18 años".

Los subsiguientes juicios por asesinato en segundo grado de Spector pusieron al descubierto los erráticos cambios de humor del productor, oscureciendo la depresión y el aislamiento de logros que tuvo en una industria que una vez pareció gobernar. Finalmente fue sentenciado a 19 años a cadena perpetua. Despojado de su extravagancia parecía ser solo otro ciudadano mayor en las fotos de la prisión: un hombre calvo con un par de audífonos.

Pero en su mejor momento, Spector fue impetuoso, impulsivo y tan estrella como los artistas que produjo. Estuvo en el top 10 de la lista 14 veces entre 1958 y 1965, creó una avalancha musical característica en el estudio conocido como "The Wall of Sound" y, registro por registro, revolucionó la música popular.

En el estudio, Spector despertó a la música pop de su depresión de principios de la década de 1960 y creó un sonido que influiría en la creación de discos durante generaciones en las que trabajó con los Beach Boys, Bruce Springsteen, los Beatles, los Rolling Stones y David Bowie.

Aunque Spector pareció perder fuerza cuando terminó su primera era de éxitos en 1966, regresó de la reclusión en 1970 para colaborar con los Beatles, produciendo trabajos en solitario de John Lennon y George Harrison y reensamblando la música que se convirtió en el álbum del grupo “Let It Be”

“Nadie, es justo decirlo, produjo cambios más profundos en la forma en que la industria del rock se veía, sentía, se comportaba ... Salir de un vacío y forzar tales cambios a tal velocidad, con tal totalidad, incluso ahora es difícil concebir la fuerza y ​​la confianza en sí mismo que debe haber tenido ”, escribió el autor Nik Cohn después de pasar un tiempo con Spector en 1969.

Spector fue elogiado por sus amigos por su ingenio, pasión e inteligencia, pero también fue identificado temprano como un hombre complejo y con problemas. En una entrevista con el periodista Mick Brown, menos de dos meses antes del asesinato de Clarkson, Spector habló sobre las luchas sicológicas que vivía, dijo que estaba tomando medicamentos para la esquizofrenia y se caracterizó a sí mismo como bipolar. Dijo que tenía "demonios" dentro de él.

“La gente me dice que me idolatra, quiere ser como yo, pero yo les digo que no quieres mi vida”, dijo Spector. “He sido un alma muy torturada. No he estado en paz. No he sido feliz ".