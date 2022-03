Famoso actor ucraniano Pasha Lee muere en bombardeo ruso

Escucha esta nota aquí

Noticia oficial y triste. La organización del Festival Internacional de Cine de Odesa, que se realiza anualmente en Ucrania, anunció que el actor Pasha Lee, de 33 años, murió en uno de los bombardeos de los rusos a su país.



"El 6 de marzo, como resultado de los bombardeos de ocupantes rusos en la ciudad ucraniana de Irpin, el famoso actor ucraniano Pasha Lee fue asesinado. Tenía 33 años.



El artista se unió a las filas de las Fuerzas de Defensa Territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania con el fin de proteger al país", se lee en la página de Facebook del evento.

Solo un día antes de morir, Pasha compartió en su cuenta de Instagram una imagen y un mensaje sobre la invasión de su país. Según cuenta, llevaba 48 horas de combate y sin descanso.

"Durante las últimas 48 horas tenemos un momento para sentarnos y tomarnos una foto mientras nos están bombardeando, pero estamos sonriendo porque nos las arreglaremos y todo será Ucrania", escribió el actor que aparece junto a una chica, con un uniforme militar improvisado.





Como la de los millones de ucranianos, la vida de Pasha cambió dramáticamente de un momento a otro, antes, su cuenta estaba llena de buenos momentos, en el gimnasio, de viaje y con amigos y familiares.

Según el perfil que publicó el festival ucraniano, algunas de las películas de Lee fueron Shtolnya (2006), Shadows of unforgotten ancestors (2013), The fight rules (2016) y ‎Meeting of classmates (2019), entre otras.



También fue una de las voces de El rey león y El hobbit, en el doblaje al ucraniano.



Al final del comunicado, la organización de Odesa clama ayuda para Ucrania.

"Hacemos un llamamiento a la comunidad mundial para que ayude a Ucrania en la lucha contra Rusia y detener la guerra. Les instamos a cerrar el cielo sobre Ucrania inmediatamente y seguir boicoteando el cine ruso", concluye.