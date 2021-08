Filtradas imágenes de Black Panther 2: Wakanda Forever con Iron Heart, Shuri y Okoye

Black Panther 2, que llevará por título Wakanda Forever, tendrá que hacer frente a la ausencia del protagonista de la primera entrega, el fallecido Chadwick Boseman. Para ello, el filme contará con tanto con nuevos personajes, como Iron Heart, como con secundarios de la anterior película que, en esta ocasión, tomarán mayor protagonismo.

Un elenco de héroes que ya ha sido captado en el rodaje de la cinta. Por un lado, Dominique Thorne, quien da vida a Iron Heart ha sido vista caraterizada como su personaje, filmando en Massachusetts. Aunque ya se ha anunciado que tendrá su propia serie en Disney+, el debut en el Universo Cinematográfico Marvel de la heredera de Iron Man tendrá lugar en esta cinta.

Por otro lado, las dobles de acción de Danai Gurira y Letitia Wright, quienes encarnan a Okoye y Shuri han sido captadas en la misma ciudad, preparando una persecución que tendrá lugar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Mientras que la general del Dora Milaje tuvo un mayor desarrollo durante Falcon y el Soldado de Invierno, todo apunta a que, con el fallecimiento de Boseman, Shuri también tendrá un papel mucho más relevante en la secuela.



Aunque los fans echaran de menos a Chadwick Boseman en la segunda parte de la oscarizada película de superhéroes, recientemente han podido disfrutar una última vez de su interpretación con el estreno del segundo episodio de ¿Qué pasaría si...?, disponible en Disney+.

Wakanda Forever llegará a las salas el 8 de julio de 2022.



Dominique Thorne as Riri Williams on the set of Black Panther: Wakanda Forever, 25-08-2021 pic.twitter.com/GjaA4w5GG5