Folcloristas determinan suspender el Carnaval de Oruro 2021

La Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO) determinó suspender el Carnaval de Oruro 2021 para no poner en riesgo la salud de la población y en especial de los bailarines que participan de la celebración debido al rebrote de coronavirus que afecta estos días a todo el país.

La resolución fue aprobada por la asamblea de presidentes de los 52 conjuntos afiliados a la ACFO este martes en la ciudad de Oruro.

Jacinto Quispaya, presidente de ACFO, dijo que si bien no habrá la tradicional entrada folclórica, “eso no significa que no vamos a realizar la devoción a la Virgen del Socavón y por ello vamos a coordinar con el obispo, La Alcaldía y las otras entidades que organizan el Carnaval para que se puedan realizar actos litúrgicos que sean transmitidos por las redes sociales, tanto el 2 de febrero que es el día de la Virgen de la Candelaria (o del Socavón), como el sábado 13 de febrero. Por otro lado, vamos a pedir al Ministerio de Culturas para que continué la promoción del Carnaval de Oruro a nivel internacional y para que Bolivia TV retransmisión el Carnaval 2020 el día sábado 13 febrero”, indicó Quispaya.

El Carnaval de Oruro - Bolivia 2021, debía realizarse el 13 de febrero de 2021 con la peregrinación de 52 conjuntos folclóricos hacia el Santuario de la Virgen del Socavón.

El carnaval de Oruro es organizado por tres instituciones enmarcadas dentro de la ley 602, El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO), y el Comité de Etnografía y Folklore, las tres instituciones están desacuerdo con la suspensión del carnaval 2021.

La asamblea de los 52 grupos folcloristas se puso de acuerdo