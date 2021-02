Fox cambia de nombre a Star Channel, ¿Qué pasará con Los Simpson?

Escucha esta nota aquí

Esta mañana, Fox desapareció de la guía de canales de cable. Sin embargo, no es motivo de alarma, pues se trata de un cambio de nombre e imagen, como viene informó la cadena en una intensa campaña publicitaria.

Hoy apareció en los televisores del mundo, incluyendo a Bolivia, Star Channel, nombre que también se aplicará a los canales disponibles en versión premium.

Según sus ejecutivos, no cambiará la numeración ni la programación, es decir que la familia más famosa de EEUU, Los Simpson, seguirán en la misma casa televisiva.

“Star Channel va a seguir emitiendo Los Simpson y The walking dead, que llegará con su décima temporada a la TV; así como Star Premium mantendrá series como Outlander o This is us y las películas taquilleras de nuestros estudios y de otros para mantener el protagonismo de los filmes en la programación. Este cambio se complementará con Star+, que será una plataforma de streaming con entretenimiento general y deportes, que llegará en junio”, expresó Gonzalo Fiure, jefe de Entretenimiento General de Star, en el medio colombiano El Tiempo.

¿Por qué el cambio?

Según el medio, cuando Disney compró 20th Century Fox y algunos activos no adquirió la marca Fox, por lo que tuvo que buscar una propia.



"La marca Star fue testeada y muestra una fortaleza, ya que tiene una estrella en su nombre y eso refuerza la conexión con el entretenimiento y el contenido que ofrece la programación", dijo el ejecutivo.

Otra marca que sufrirá modificaciones será 20th Century Fox, la famosa imagen de apertura de muchas películas, que se llamará 20th Television y que se verá en las próximas semanas.