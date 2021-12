Francine Secretan celebra 50 años de arte con una muestra en Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

Manzana 1 Espacio de Arte acoge la segunda exposición que Francine Secretan realiza en Santa Cruz de la Sierra en sus 50 años de trayectoria. La primera fue una muestra de esculturas en el entonces Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), en 1996.

En esta ocasión Francine llega para celebrar 50 años de trabajo en el arte, sobre todo en la escultura. Debido a ello, las salas de Manzana 1 acogerán un resumen de su producción en metal y madera.

Asimismo, Secretan revela en esta ocasión -por primera vez- su faceta como pintora, hecho que la emociona y motiva en esta etapa en la que sus temas se enfocan en la geometría que visualiza en la cultura andina.

Francine conmemora 50 años de trayectoria convencida de que lo más importante para ella en estas cinco décadas es que siempre privilegió sus pensamientos sin hacer ninguna concesión. Orgullosa de su consecuencia afirma: “Mi trabajo ha sido un encuentro con lo que siento, pienso y cómo veo la vida. Mi arte es un encuentro conmigo misma”, afirma.

Destaca como un logro, su participación en la Segunda Bienal Fujisankei, Japón, donde fue seleccionada entre más de mil escultores del mundo y donde recibió el Premio a la Excelencia. “Por un momento me dio la certidumbre de estar en buena dirección y me dio la indispensable confianza, sin la cual es difícil continuar avanzando. Fue el principio de una etapa trascendental en mi recorrido y el hecho de tomar conciencia de que conocen mi existencia en varios lugares del mundo justifica por momentos mi travesía”, indica.

Acerca de la muestra que presenta en Santa Cruz, la artista dice: "Estoy descubriendo el mundo infinito de los colores, es mi nueva aventura. Me fascina estas nuevas posibilidades, me fascina el poder recrear, reinventar y me encanta pasear en este nuevo océano. En mis pinturas surge una historia parecida, casi la misma que habitaba mis esculturas, pero aparece tal vez ahora con matices más poéticos, más frágiles, intangibles, delicados, sutiles".







Valoración de su obra

El historiador de arte, Pedro Querejazu, menciona que Francine forma parte de un grupo de mujeres artistas, que han percibido y expresado maravillosamente la simbología y la naturaleza del mundo andino.

"Su arte, intérprete de la realidad y la mitología andinas, realizado en piedra, bronce, especialmente maderas, textiles mestizos, arte plumario, o combinando todos ellos, es ya una expresión del arte boliviano actual, y su empeño y búsqueda constantes la han convertido en una presencia insoslayable que desde hace tiempo se manifiesta en crescendo", comenta Querejazu.

"Su expresión formal es totémica, en la medida que los tótems son símbolos sintéticos y sincréticos de las creencias de determinadas comunidades. Su arte tiene una estética bronca y dura, expresión de lo primigenio, vital y pujante, acaso expresión también de esa naturaleza destrozada por la mano del hombre inconsciente que destruye su ambiente, en vez de entrar en equilibrada armonía con él", añade el experto.

Perfil

Francine Secretan nació en Neuchatell, Suiza, en 1948. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Ginebra y en el Kunst Gewerbe Schule de Basel, entre 1968 a 1972. Reside en La Paz, desde 1974.

Tiene 30 exposiciones individuales en Bolivia, Bélgica, Inglaterra, Suiza, Holanda, Francia y Australia y participó de 115 exposiciones colectivas en Bolivia, Brasil, Chile, España, Perú, Inglaterra, Argentina, Japón, México, Paraguay, Estados Unidos, Cuba, Suiza, Finlandia.

Cuenta con 18 premios en Bolivia y otros internacionales en Suiza, Estados Unidos, Japón, Argentina, Perú.

Emplazó 27 esculturas monumentales en Kemijarvi, Finlandia, Porto Alegre, Brasil; Museum of Latina American Art, Londres, Inglaterra; La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Sucre, Bolivia; Valdivia, Chile; Punta Hermosa, Lima, Perú; Hakone Open-Air Museum, Japón; Resistencia, Argentina; Culiacan, México; Mar del Plata, Argentina, Neuchatel, Suiza; Guadalajara, México.

