'Freddy Krueger' se une al elenco de Stranger things

El actor Robert Englund, que en los 80 fue el terror del mundo entero al personificar a Freddy Krueger en las películas Pesadilla en Elm Street, se incorporará al reparto de la serie Stranger things en su cuarta temporada, según anunció ayer Netflix en un comunicado.

Englund saltó a la fama en 1984 al interpretar al asesino de la cara quemada que buscaba víctimas entre las personas que se quedaban dormidas. La juventud de aquella época evocará al personaje de la polera a rayas rojas y la manopla con garras de acero.



Englund, que hoy tiene 73 años, interpretará a Victor Creel, "un hombre perturbado e intimidante que fue internado en un hospital siquiátrico tras cometer un terrible asesinato en los años 50", detalla el anuncio. Será en este lugar donde transcurrirá gran parte de la trama.



Junto a él se incorporarán siete nuevos actores: Jamie Campbell Bower (Harry Potter y las reliquias de la muerte), Eduardo Franco (The package), Joseph Quinn (Games of thrones), Sherman Augustus (Bad guys), Mason Dye (The wrong son), Nikola Djuricko (World war Z) y Tom Wlaschiha (Games of thrones).



Creada por los hermanos Matt y Ross Duffer, la saga de ciencia ficción adolescente Stranger things transcurre en Hawkins (Indiana), un pueblo aparentemente tranquilo, pero donde comienzan a suceder desapariciones y extraños sucesos.

Millie Bobby Brown, Winona Ryder y David Harbour, algunos de sus protagonistas seguirán en esta entrega prevista para 2021.