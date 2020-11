George Lucas y Mark Hamill se despiden del actor que interpretó a Darth Vader

Escucha esta nota aquí

George Lucas lamentó este domingo la muerte de David Prowse, el hombre detrás de la máscara de Darth Vader. El imponente actor inglés que interpretó a Vader en la trilogía original de Star Wars murió el sábado por la mañana luego de una breve enfermedad. Tenía 85 años.



Aunque James Earl Jones le dio al personaje su voz icónica, fue el actor y fisicoculturista Prowse el que vistió el legendario traje del personaje en las escenas de la trilogía de Lucas.

"David aportó un físico a Darth Vader que fue esencial para el personaje", dijo Lucas en un comunicado a la revista The Hollywood Reporter. "Hizo que Vader saltara de la página a la pantalla grande, con una estatura imponente y un rendimiento de movimiento para igualar la intensidad y el trasfondo de la presencia de Vader".

Prowse también apareció en La naranja mecánica de Stanley Kubrick en 1971, que es donde Lucas lo vio por primera vez.

"David estaba dispuesto a todo y contribuyó al éxito de lo que se convertiría en una figura memorable y trágica. Que descanse en paz", dijo Lucas este domingo.

El actor Mark Hamill, que interpretó a Luke Skywalker, también compartió su dolor por la muerte del ícono de Star Wars , la mitad de su padre en la pantalla.

"Es muy triste escuchar que David Prowse ha fallecido. Era un hombre amable y mucho más que haber sido Darth Vader. Actor-Esposo-Padre-Miembro de la Orden del Imperio Británico-3 veces Campeón Británico de Halterofilia e ícono de Seguridad como The Green Cross Code Man. Amaba a sus fanáticos tanto como ellos lo amaban a él. #RIP ", tuiteó el actor Luke Skywalker junto con múltiples imágenes.

Después de interpretar a Vader, los papeles de actuación de Prowse fueron pocos y distantes entre sí. Fue rechazado para el papel principal en "Superman The Movie" (1978), pero le dio entrenamiento físico al que se quedó con el papel Christopher Reeve. “Pasé seis semanas tratando de que se pareciera a mí”, dijo Prowse. Realizó la misma función para Cary Elwes en preparación para "La princesa prometida" (1987).

Una lesión en la cadera en 1989, así como la artritis y varios problemas de salud relacionados con el tobillo y la columna vertebral, dejaron a Prowse fuera de combate. En 2000, contrajo una enfermedad de la sangre que le provocó parálisis temporal en los brazos. Aun así, presionó en cada oportunidad para ser considerado para futuras películas de Star Wars, y continuó lamentando lo que consideraba su trato descuidado en las primeras entregas, publicó el diario inglés The Guardian.

En 2005, le dijo a la revista Empire que no estaba haciendo "nada más" excepto que le pagaran por volar por todo el mundo asistiendo a las convenciones de Star Wars, lo que lo hizo aún más irritante para él cuando en 2010 alegó que se le había prohibido cualquier entrada a eventos futuros de este tipo "La gente pregunta qué salió mal con George Lucas , pero para ser honesto, todavía no lo sé", dijo. "Lo único que me han dicho es que he quemado demasiados puentes entre Lucasfilm y yo".

Una teoría es que el director sospechaba que Prowse filtró antes del lanzamiento de "The Empire Strikes Back" la revelación de que Vader era el padre del héroe de la película, Luke Skywalker, indica The Guardian

En 1963 se casó con Norma Scammell. Ella le sobrevive, junto con sus tres hijos, Steve, James y Rachel.