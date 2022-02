Giovanna Rivero gana la primera versión del Premio BancoSol para libros editados en Bolivia

Escucha esta nota aquí

Tierra fresca de su tumba, libro de relatos de la escritora cruceña Giovanna Rivero ganó el Premio BancoSol para libros editados en Bolivia. El concurso fue lanzado en la versión 2021 de la Feria Internacional del Libro de La Paz, por parte de la Cámara Departamental del Libro de La Paz y el BancoSol.

El Cuervo, editorial que publicó el libro en Bolivia recibirá Bs 7.000, mientras que Rivero, que actualmente radica en Lake Mary, EEUU, obtendrá Bs 10.000 por su trabajo.

“¡Qué gran alegría este premio! Reconoce tanto la escritura como la labor editorial en estos tiempos de precariedad. Estoy muy agradecida con la Cámara Departamental del Libro de La Paz, que organizó el certamen, y con el BancoSol por su importante apoyo material y su visión. Gracias al jurado, por su compromiso con esta iniciativa cultural. Y, por supuesto, gracias a mi amada Editorial El Cuervo, que cuidó con tanto amor y esmero esta edición de Tierra fresca de su tumba”, publicó Rivero en sus redes.

Las historias de Tierra fresca de su tumba hurgan en las heridas de la maternidad y de la violencia de género, en la deriva de la enfermedad física y mental de las adicciones, la soledad y la desesperación, en la inquietante proximidad de la muerte.

“Cuando escribí estos cuentos atravesaba una transformación de la que, por supuesto, no era consciente. Cuando estás en tu noche oscura del alma, no lo sabés. Esa desolación me acercó a temas y personajes de una manera inevitable. El hecho de que prestara atención a ciertas noticias que inspiraron algunos relatos, o que volviera la mirada hacia temas que venía postergando, era una expresión de ese proceso”, indicó la autora a EL DEBER.

“Cada historia de Tierra fresca de su tumba se acerca, desde distintos ángulos o conflictos, al momento en que los personajes descubren al extraño que los habita. Esa epifanía es uno de los aspectos que más me interesa trabajar en un relato”, añadió Rivero.

Según indican los organizadores, la convocatoria buscó reconocer el trabajo de autores y editoriales que, en medio de un contexto adverso como es la pandemia, publicaron sus obras. A finales de noviembre, al cerrarse la convocatoria, se presentaron más de una decena de títulos de autores publicados por editoriales bolivianas en el periodo comprendido entre los meses de junio 2020 a julio 2021.

El jurado, compuesto por Peter Lewy, Alejandra Echazú y Milenka Torrico seleccionó como títulos finalistas a Allá afuera hay monstruos, de Edmundo Paz Soldán (Editorial Nuevo Milenio); Animalescos, de Gonçalo Tavares (El Cuervo); El perseguidor de la luz, de Yuri Soria Galvarro (Nuevo Milenio); El idioma de la lluvia, de Roland Schimmelpfennig (El Cuervo); Imposible regresar al lugar del que te fuiste, de Gustavo Munkel (Nuevo Milenio); La vida era solo una hipótesis, de Jorge Patiño Sarcinelli (Plural Editores); Los fantasmas del sábado, de Adhemar Manjón (Editorial 3600); Manudibuyepe, de Juan Pablo Piñeiro (Editorial 3600); Pirqakunawan parlaspa, de Elvia Andia; (Editorial 3600) y Tierra fresca de su tumba, de Giovanna Rivero (El Cuervo).

Si bien se trata de la primera versión del Premio, la Cámara Departamental del Libro de La Paz y BancoSol trabajan para lograr la continuidad del mismo en ésta y futuras gestiones como un reconocimiento y un impulso a la producción de libros en el país.

