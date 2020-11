Glenn Close critica el Óscar que Gwyneth Paltrow ganó por 'Shakespeare in love' y que se lo merecía Fernanda Montenegro

Escucha esta nota aquí

Durante una entrevista con "Popcorn with Peter Travers", de ABC News, la actriz Glenn Close, de 73 años, dijo que estaba sorprendida de que su colega brasileña Fernanda Montenegro no se llevara a casa el premio a la Mejor Actriz por la película "Estación Central" en la entrega de los Premios Óscar de 1999 y criticó el que se lo dieran al Gwyneth Paltrow, por “Shakespeare in love”

"Honestamente, siento que ser nominado por tus compañeros es lo mejor que se puede conseguir. Y además, nunca he entendido cómo puedes comparar las actuaciones, ¿sabes?", sostuvo. "Recuerdo el año en que Gwyneth Paltrow le ganó a esa increíble actriz que estaba en 'Estación Central de Brasil', pensé: '¿Qué? No tiene sentido'. Así que creo que quién gana tiene muchas cosas que ver con cómo han sido las cosas, ya sabes, si tiene popularidad, publicidad, cuánto dinero tenían para ponerla a la vista de todos...”

Paltrow también ganó el trofeo sobre Meryl Streep por "One True Thing", Cate Blanchett por "Elizabeth" y Emily Watson por "Hilary y Jackie". Fue nominada al Óscar siete veces, la primera por "El mundo según Garp", en 1982.

Close, que actúa en "Hillbilly Elegy" y que acaba de estrenarse en Netflix, dijo: "Estoy muy orgullosa de las veces que mis compañeros han sentido que mi actuación fue digna de atención".