Globos de Oro: Atípicos, emotivos y polémicos, lo mejor de la ceremonia

La Asociación de Periodistas Extranjeros de Hollywood, que desde hace 78 años organiza la selección y entrega de los premios Globos de Oro, a lo mejor del cine y la televisión, pasó su prueba de fuego. Llevó a cabo su evento en época pandémica, por lo que tuvieron que hacer varios cambios en la producción de la ceremonia, pero al final consiguieron su objetivo, que la fiesta del audiovisual tenga continuidad, que sea vista por millones de personas en todo el mundo y que genere corrientes de opinión.

Lo atípico del evento fue que se lleve a cabo a fines de febrero, cuando normalmente es en enero. Igual, que hayan dos sedes, en Los Ángeles y en Nueva York, cuando siempre tenían solo una. Que los nominados a los premios no estén presentes en la ceremonia, pues este año se encontraban en sus casas y agradecían sus menciones y premios vía Zoom.

En el auditorio del hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, donde se lleva a cabo este entrega de premios desde hace más de 50 años, con capacidad para 800 personas, esta edición no tenía ni cien invitados, todos trabajadores de salud.





Al estar los ganadores en sus casas, no recibían las estatuillas, que serán repartidas puerta a puerta.



Otro aspecto que no hubo este año , y aunque no está relacionado con la calidad de las películas o series en competencia, fue la alfombra roja de los Globos de Oro, consideraba una de las pasarelas del glamur más importante del mundo. ​







Normalmente, durante el desarrollo de la ceremonia se servía una cena, que tampoco se realizó. Los pocos asistentes solo se limitaban a aplaudir para ayudar a crear el ambiente de emoción y aprobación.



Momentos importantes

Lo que sí hubo fueron momentos graciosos, debido a las intervenciones de las maestras de ceremonias, las comediantes Tina Fey y Amy Poehler, desde Los Ángeles y Nueva York, respectivamente. Ellas, gracias a la tecnología, protagonizaron momentos en los que parecía que estaban en el mismo lugar, a pesar de los miles de kilómetros que las separaban.

Algunos de los agradecimientos también fueron divertidos, con familiares más emocionados que los premiados.











Un momento conmovedor fue el anuncio del ganador del premio a mejor actor de película dramática, entregado a Chadwick Boseman, que falleció en agosto de 2020 causa de cáncer de colon. Su esposa, la también actriz Taylor Simone Bottom, nombró las personas a las que el intérprete "hubiera querido agradecer" con la voz entrecortada y conteniendo el llanto.

La directora de origen chino Chloé Zhao fue una de las grandes protagonistas de la noche. Primero porque su cinta, Nomadland, obtuvo el premio a la mejor película dramática, y, luego, al ganar como mejor dirección. En la segunda mención se quedó con la boca abierta por un par de segundos. Es la segunda mujer en ganar los Globos de Oro en esta categoría, la primera fue Barbra Streisand, en 1984 por Yentl. También es la cineasta más joven en ganar este premio, con 39 años.

La actriz y directora Jodie Foster vuelve a hacer historia. Esta vez, al ganar como mejor actriz de reparto por The Mauritanian. Es el cuarto galardón de su carrera.



La intérprete celebró su victoria en el sofá de su casa, junto a esposa, Alexandra Hedison, y su perro.





Las polémicas estuvieron presentes, poniéndole condimento a la ceremonia. Hubo críticas a la organización porque entre sus integrantes no hay afrodescendientes. Sin embargo, en la gala, muchos de los ganadores fueron integrantes de dicha comunidad, como Daniel Kaluuya, elegido como mejor actor de reparto y el primer distinguido.

La elección de Minari como mejor filme en idioma extranjero también recibió críticas, pues, aunque su director es coreano, fue producido totalmente en EEUU. ​

Los ganadores

Otra gran triunfadora de la noche fue la teleserie The Crown, producida por Netflix, que se llevó cuatro premios de los seis a los que aspiraba, siendo la más galardonada. ​

En cuanto a cine, Nomaland, con sus dos Globos de Oro, fue la principal película del evento. Mientras que la gran perdedora fue Mask, que de media docena de postulaciones no obtuvo ningún galardón.





Todos los ganadores



Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah.







Mejor actor de reparto en televisión: John Boyega, Small Axe.





Mejor actriz de serie de comedia o musical: Catherine O’Hara, Schitt’s Creek.





Mejor película animada: Soul.





Mejor actor en miniserie o película para televisión: Mark Ruffalo, I Know This Much is Tru.





Mejor guión: Aaron Sorkin, The Trial of the Chicago 7.





Premio Carol Burnett: Norman Lear





Mejor actriz de serie dramática: Emma Corrin, The Crown.





Mejor canción original: Io sí, de la película The Life Ahead.





Mejor banda sonora: Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste, Soul.





Mejor actor de serie de comedia o musical: Jason Sudeikis, Ted Lasso.





Mejor serie de comedia o musical: Schitts Creek.





Mejor actriz de musical o comedia: Rosamund Pike, I Care a Lot.





Mejor actor de serie dramática: Josh O’Connor, The Crown.





Mejor película en idioma extranjero: Minari (Estados Unidos).





Mejor serie dramática: The Crown.





Premio Cecil B. DeMille: Jane Fonda.





Mejor actriz de reparto: Jodie Foster, The Mauritanian.





Mejor actriz de reparto en televisión: Gillian Anderson, The Crown.





Mejor actriz en miniserie o película para televisión: Anya Taylor-Joy, The Queen’s Gambit.





Mejor miniserie o película para TV: The Queen’s Gambit.





Mejor actor de drama: Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom.





Mejor director: Chloé Zhao, Nomadland.





Mejor película musical o comedia: Borat Subsequent Moviefilm.





Mejor actor de musical o comedia: Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm.





Mejor actriz de drama: Andra Day, The United States vs Billie Holiday.





Mejor película dramática: Nomadland.