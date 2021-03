Grammy 2021: Beyoncé y Taylor Swift marcan nuevos récords

Escucha esta nota aquí

Las divas Beyoncé y Taylor Swift partían como las favoritas y de los Grammy 2021 y, la noche del domingo, rompieron todos los pronósticos y récords de la premiación. La primera obtuvo cuatro gramófonos, sumando 28 a su colección y convirtiéndose en la mujer con más Grammys; mientras que la segunda obtuvo el Grammy a álbum del año, por Folklore, y se posicionó como la primera mujer que gana ese premio tres veces.

Swift, que previamente triunfó con Fearless (2010) y 1989 (2016) se sitúa al nivel de Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon, que marcaron este récord general.

La ex Destiny's Child obtuvo las estatuillas a mejor canción rap, mejor actuación rap, mejor actuación R&B y mejor video musical.

Siguiendo el liderazgo femenino, H.E.R, recibió el Grammy a canción del año por I can't breathe y Billie Eilish se alzó con el premio de grabación del año, por Everything i wanted.







En el apartado latino, los representantes de la región fueron Bad Bunny, que ganó en mejor disco latino de pop, con YHLQMDLG; Natalia Lafourcade, regional mexicano, con Un canto por México. Vol. 1; el ídolo argentino Fito Páez, mejor álbum latino de rock, por La conquista del espacio; y Grupo Niche, mejor álbum tropical latino, por 40.



La gala del domingo fue igual de elegante que siempre, pero, como medida sanitaria, no tuvo público y los artistas actuaron sobre un escenario circular en el Centro de Convenciones de Los Ángeles (EEUU). Estuvieron Bad Bunny, Billie Eilish, Dua Lipa, Taylor Swift y Cardi B, como las mejores presentaciones.



Todos los ganadores

Grabación del año. Everything I wanted - Billie Eilish

Álbum del año. Folklore - Taylor Swift



Canción del año. I Can't Breathe - H.E.R y Tiara Thomas

Artista revelación. Megan Thee Stallion

Mejor álbum pop. Future Nostalgia - Dua Lipa

Mejor actuación pop en solitario. Watermelon Sugar - Harry Styles

Mejor actuación pop en dúo o grupo. Rain on me - Lady Gaga con Ariana Grande



Mejor álbum de rap. King's Disease - Nas

Mejor canción de rap. Savage (remix) - Megan Thee Stallion ft Beyoncé



Mejor actuación de rap. Savage (Remix) - Megan Thee Stallion ft Beyoncé

Mejor video musical. Brown skin girl - Beyoncé

Mejor álbum pop tradicional. American standard - James Taylor

Mejor álbum de pop latino o urbano. YHLQMDLG - Bad Bunny





Mejor álbum de rock latino o alternativo. La conquista del espacio - Fito Páez



Mejor álbum de música regional mexicana. Un canto por México. Vol. 1 - Natalia Lafourcade



Mejor álbum tropical latino. 40 - Grupo Niche



Mejor álbum de R&B. Bigger love - John Legend



Mejor actuación de R&B. Black parade - Beyoncé



Mejor canción de R&B. Better than i imagined - Robert Glasper, Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson



Mejor álbum de rock. The new abnormal - The Strokes



Mejor canción de rock. Stay high - Brittany Howard



Mejor actuación de rock. Shameika - Fiona Apple



Mejor álbum de música alternativa. Fetch the Bolt Cutters - Fiona Apple



Mejor álbum de música country. Wildcard - Miranda Lambert

Mejor actuación de country en solitario. When my army prays - Vince Gill



Mejor actuación de country en dúo o grupo. 10.000 Hours - Dan + Shay & Justin Bieber

Mejor banda sonora original para medio visual. Joker - Hildur Guðnadóttir



Mejor canción original para medio visual. No time to die - Billie Eilish y Finneas

Mejor grabación dance. 10% - Kaytranada ft Kali Uchis



Mejor álbum dance/electrónica. Bubba - Kaytranada

Mejor actuación de metal. Bodycount - Bum Rush