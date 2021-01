Gregory Sierra, actor de 'Barney Miller' y 'Sanford and Son', muere a los 83 años

Escucha esta nota aquí

Gregory Sierra, mejor conocido por sus papeles como el sargento, Miguel “Chano” Amanguale en “Barney Miller” y Julio Fuentes en “ Sanford and Son”, falleció el 4 de enero en Laguna Woods, California, según los registros del Departamento de Salud del Condado de Orange. Tenía 83 años y este sábado se dio a conocer la noticia de su muerte, informó la revista Variety.

El actor nacido y criado en Nueva York, de ascendencia puertorriqueña, tuvo éxito en su papel de vecino de Fred G. Sanford. Su carrera se mantuvo estable hasta finales de los años 90, y a menudo encontró a Sierra desempeñando papeles policiales. Apareció en "Miami Vice", "Murder, She Wrote", "Hill Street Blues" y "MacGyver". Sus papeles en televisión incluyeron anuncios como invitado en "The Fresh Prince of Bel-Air" y "The X-Files".

Antes de llegar a "Sanford and Son", Sierra tenía vínculos con Norman Lear. Apareció en un episodio de la comedia “Todos en familia” como Paul Benjamin, un extremista judío. Paul y Archie Bunker entablan amistad después de que alguien pintara una esvástica en la puerta principal de la familia. Paul ofrece protección a los Bunkers, pero finalmente muere en un coche bomba.

En "The Towering Inferno", interpretó a Carlo, el camarero, y apareció como un mutante llamado Verger en "Regreso al planeta de los Simios". Sus otros papeles cinematográficos incluyen "Papillon", "Cariño, hice explotar al niño" y "El otro lado del viento" de Orson Welles.

Como residente de Laguna Woods, protagonizó una producción local de la obra "See How They Run" en 2009. "Cualquier papel es exigente si te sometes a un proceso", dijo Sierra al Orange County Register en ese momento. "Porque esperas algo de ti mismo".

Le sobreviven su esposa, Helene.