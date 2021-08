Guns N’ Roses sorprende estrenando en vivo una nueva canción: Absurd

Escucha esta nota aquí

Guns N’ Roses sorprendió anoche con el tema Absurd en el concierto que ofrecieron en Fenway Park en Boston. Se trata de una adaptación de la canción Silkworms.



“Algunos de ustedes quizás la había escuchado con otro nombre, pero esto es realmente algo absurdo de intentar. ¿No era divertido? Y ni siquiera conocen la broma aún. Bien, se titula Absurd”, introdujo Axl Rose al comienzo de la canción.

A partir de ahí, Guns N ’Roses se lanzó a lo que (posiblemente) suena como una de las pistas más difíciles de su arsenal. Una batería explosiva y un ritmo frenético y punk rock impulsaron la canción, mientras Rose desataba su voz agresiva en una entrega al estilo de Rage Against the Machine.



Cuando acabó el tema Axl volvió a interactuar con los fans. “¿Ves? Nunca me quedo sin canciones de amor. Ha sido divertido. Así que la has escuchado aquí primero, una nueva canción de Guns N’ Roses”, comentó el cantante.







La pista tiene un parecido significativo con Silkworms, una canción de las sesiones de Chinese Democracy. Según Setlist.fm, GNR interpretó Silkworms en cuatro ocasiones diferentes en 2001, la última durante un concierto de víspera de Año Nuevo en el Hard Rock Hotel de Las Vegas. No se ha tocado en concierto desde entonces.



Absurd presenta partes de guitarra chirriantes cortesía de Slash. El icónico portador del hacha ofreció riffs alucinantes en varios momentos durante la actuación de Boston. Absurd también parece carecer de los elementos electrónicos más amplios que se encuentran en Silkworms.



Si bien puede que no sea una composición completamente nueva, Absurd marca lo más parecido al nuevo material de Guns N’ Roses desde que la formación clásica se reunió en 2016.

En abril de 2020, Susan Holmes McKagan, esposa del bajista Duff McKagan, reveló que la banda había seguido trabajando meticulosamente en algunas cosas nuevas y asombrosas. Su declaración se hizo eco de un comentario similar de Slash, quien había dicho meses antes que "estaban pasando cosas" dentro de la banda.