HBO anuncia la fecha de estreno de The Last of Us

El suspenso acabo HBO y Naughty Dog confirmaron de forma oficial que la adaptación televisiva de The Last Of Us, obra magna de PS3, se estrenará el 15 de enero de 2023.

El anuncio se dio junto con un nuevo póster que muestra al Joel de Pedro Pascal y a la Ellie de Bella Ramsey caminando en una ciudad en ruinas.

La primera temporada de The Last of Us estará compuesta de 10 episodios y cubrirá algunos de los eventos del primer videojuego lanzado en 2013. No obstante, algunos de capítulos reinterpretarán los hechos vistos en la obra de Naughty Dog.













Sobre el videojuego

The Last of Us está ambientando en mundo que vivió un desastre biológico, en el que la mayoría de la población ha perecido y las calles están desiertas y en ruinas.

El videojugador debe contralar a Joel, un hombre acompañado de una joven, Ellie (que también se puede controlar en el DLC), teniendo que sobrevivir en un mundo lleno de peligros, con otros supervivientes hostiles y una raza de mutantes que los amenaza a cada paso.

Mirá el tráiler de la serie a continuación:

​