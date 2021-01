HBO empieza a trabajar en 'Tales of Dunk and Egg', una precuela de 'Game of Thrones'

Escucha esta nota aquí

Una adaptación de "Tales of Dunk and Egg", una precuela de los eventos de " Game of Thrones ", está en desarrollo por HBO, informaron fuentes de la cadena de televisión a la revista Variety.

La serie de una hora por capítulo estaría basado en la serie de novelas de fantasía de George RR Martin , que siguen las aventuras de Ser Duncan the Tall (Dunk) y un joven Aegon V Targaryen (Egg) 90 años antes de los eventos de “Canción de hielo y fuego ".

Martin ha publicado tres novelas en la serie "Tales of Dunk and Egg" hasta la fecha: "The Hedge Knight" en 1998, "The Sworn Sword" en 2003, y "The Mystery Knight" en 2010. Las tres novelas se recopilaron y fueron publicadas juntas como "Un caballero de los siete reinos" en 2015.

Actualmente, no hay ningún escritor adjunto al proyecto, pero las fuentes que filtraron la información a Variety dijeron que es de alta prioridad para HBO, ya que busca aprovechar el éxito de "Game of Thrones".

Sin embargo, los representantes de HBO y Martin declinaron hacer comentarios acerca del tema, según indica Variety.

Si el proyecto llega a concretarse, sería la segunda precuela de “Game of Thrones” en llegar a la pantalla. Actualmente, la cadena está preparando la serie "House of the Dragon", que está programada para debutar en 2022. Ese programa documentará la guerra civil de Targaryen en Westeros que se conoce como La Danza de los Dragones.

Los fanáticos han estado pidiendo una serie de televisión de "Tales of Dunk and Egg" desde hace algún tiempo. Había esperanzas de que cuando HBO anunció una spin-offs de "Game of Thrones" en 2017, las novelas estarían entre los candidatos para ser llevadas a la pantalla, pero Martin dijo más tarde que no había planes para adaptar los libros.

Por supuesto, el hecho de que la serie esté en desarrollo no significa necesariamente que vaya a seguir adelante. Otra precuela de “Game of Thrones” escrita por Jane Goldman y protagonizada por Naomi Watts fue piloto en HBO, pero finalmente se pasó por alto en 2019.