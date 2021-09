HBO Max celebra el Batman Day con un estreno, mientras se aguarda el tráiler de la nueva cinta

Escucha esta nota aquí

Uno de los superhéroes más importantes de la historia del entretenimiento, ya sea en cine, televisión, cómics o videojuegos, es Batman.

Una de las grandes particularidades de este personaje que fuera inmortalizado en el cine de los 80 por Michael Keaton, es que no tiene superpoderes, ni viene de otro planeta, ni de un reino, y tampoco cuenta con un estricto entrenamiento desde la infancia.



A Batman lo mueve el dolor, y no es más que un millonario excéntrico que más que ocupar su tiempo en inversiones empresariales, lo usa también para crear armas, trajes y vehículos que serán funcionales para combatir el crimen, sin dejar de lado su habilidad como estratega y detective.

Por todo eso, y quizá más, el impacto del personaje ha llegado a tal punto que incluso tiene su propio día festivo. El Batman Day se ha celebrado desde 2014 el tercer sábado de septiembre de cada año.



Ahora que HBO Max se está estableciendo en las filas de los servicios de streaming, decidió unirse a este festejo incluyendo en su catálogo uno de los títulos más apreciados por los fans del superhéroe, y se trata de Batman: La Serie Animada creada por Bruce Timm y Eric Radomski en 1992, con 4 temporadas y 85 episodios en total.

Por si eso no fuera suficiente, este mismo fin de semana lanzará Scooby-Doo & Batman: The Brave and the Bold y una colección especial de animaciones del Caballero de la Noche.



Sin duda, esta es un gran acierto por parte de la plataforma, pues además de unirse a una importante celebración, resultará significativo tocar las fibras nostálgicas de la audiencia con una de las caricaturas más importantes que ha ofrecido Warner Bros. y DC.



Se anuncia nuevo tráiler



Por otra parte, comienza la cuenta regresiva que separa el presente del gran estreno de The Batman, uno de los proyectos de DC y Warner Bros. programados para 2022.

La película dará la bienvenida a un nuevo actor en la piel de Bruce Wayne. Este será Robert Pattinson, quien sucederá a Ben Affleck, el cual estuvo cerca de mantenerse en el papel, pero por diferencias creativas decidió mejor ceder el manto a las nuevas generaciones.



Junto con Pattinson, la producción llega con un elenco totalmente renovado. Mientras se da el estreno, la productora ha ido soltando poco a poco lo que será la cinta. Hace algunos meses se lanzó el primer tráiler oficial, en el que se dejó ver al protagonista tanto como héroe, así también como millonario. Luego, en otros adelantos, también se vio al nuevo James Gordon y a la nueva Gatúbela.



Hace algunas horas, el estudio publicó un TV Spot, es decir un pequeño avance diseñado para aparecer en la televisión. En el pequeño fragmento de tan solo 30 segundos se le ve más a Zoe Kravitz como Catwoman. Asimismo, el magnífico maquillaje de Colin Farrell en el papel de El Pingüino se aprecia mucho mejor.



No obstante, aún hay dos actores a los que no se les ha visto: Andy Serkis como Alfred Pennyworth y Paul Dano como el villano The Riddler. Por otra parte, se dio un parte de calma, pues al final del video se reveló la fecha del lanzamiento del nuevo tráiler. Este se mostrará el 16 de octubre en el marco de la DC Fandome.



Según los asistentes a la CinemaCon, quienes ya tuvieron la oportunidad de verlo, mencionan que Serkis será una de las caras más vistas en este.