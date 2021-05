'House of the Dragon': revelan las primeras fotos oficiales de la precuela de 'Game of Thrones'

Escucha esta nota aquí

La precuela de “ Game of Thrones ”, “ House of the Dragon ”, en HBO, ha presentado sus primeras imágenes oficiales y ha tenido gran repercusión entre los seguidores de la saga creada por George RR Martin.

"House of the Dragon" se desarrolla unos cientos de años antes de los eventos de "Game of Thrones" y cuenta la historia de la Casa Targaryen y la guerra civil de Targaryen que se conoció como la "Danza de los Dragones".

En el reparto de la nueva serie participan Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Eve Best, Sonoya Mizuno y Fabien Frankel.

Según se pudo ver en las fotos D'Arcy será la princesa Rhaenyra Targaryen y Smith el príncipe Daemon Targaryen; Toussaint como Lord Corlys Velaryon; y Cooke como Alicent Hightower e Ifans como Otto Hightower.

"House of the Dragon" tendrá 10 episodios, que se espera estrenar en 2022. El inicio de la producción empezó el 26 de abril.

La historia se e basa en el libro "Fire & Blood" de George RR Martin. Martin firmó recientemente un contrato general de cinco años para crear contenido para HBO y HBO Max.

Se ha revelado en las últimas semanas que actualmente hay múltiples programas ambientados dentro del universo de “Game of Thrones” en proceso en HBO y HBO Max. Entre ellos se encuentra una adaptación en serie de las novelas de Martin "Tales of Dunk and Egg ". Martin es productor ejecutivo de todos los programas.

Se ha informado también, que el creador del universo de "Game of Thrones" es productor ejecutivo de las adaptaciones planeadas por HBO de "Who Fears Death" de Nnedi Okorafor y "Roadmarks" de Roger Zelazny, ambas en desarrollo en la cadena.