Integrante de Il Divo, el español Carlos Marín, permanece en terapia intensiva y en coma inducido

Escucha esta nota aquí

Medios internacionales informaron ayer que el cantante español Carlos Marín, integrante de la agrupación II Divo, se encuentra en terapia intensiva y que permanece intubado y en coma inducido, en un hospital de Mánchester.

De acuerdo al periódico británico Daily Mail, el artista lírico de 53 años fue ingresado de emergencia el 8 de diciembre, aunque las causas no se revelaron y el entorno permanece en silencio.



"Nuestro querido amigo y socio Carlos está en el hospital. Esperamos y oramos por una pronta recuperación", se lee en el único pronunciamiento de Il Divo en Twitter e Instagram, de anoche.







Antes, el 10 de diciembre, el cuarteto anunció que cancelaba sus shows en Reino Unido por temas de salud.

"Desafortunadamente, debido a una enfermedad, las fechas restantes de la gira de Il Divo en diciembre de 2021 por el Reino Unido se han pospuesto hasta diciembre de 2022. Il Divo lamenta profundamente, pero esperamos volver a la carretera en el nuevo año", twitteó.

El cuarteto vocal de cantantes de ópera masculinos fue fundado en 2003 por el productor musical Simon Cowell, el impulsor de la banda juvenil One Direction.

Además del español, lo conforman el suizo Urs Bühler, el francés Sébastien Izambard y el estadounidense David Miller.

Hasta el momento han publicado nueve discos de estudio, algunos de ellos Il Divo (2004) y For once in my life: A celebration of motown (2021), que vendieron cerca de 40 millones de ejemplares en todo el mundo.

La agrupación visitó Bolivia en mayo de 2009.