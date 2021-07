Iron Maiden presenta The writing on the wall, primer tema de su nuevo disco

Escucha esta nota aquí

Iron Maiden acaba de realizar la premiere en YouTube del primer tema de su nuevo disco, ‘Belshazzar’s Feast’. El primer tema se titula The writing on The wall.



La canción, de casi siete minutos y medio, es una pieza a medio tiempo bastante dramática basada en una historia escrita por Bruce Dickinson. La composición, de Adrian Smith y el propio Dickinson, es la primera muestra de un nuevo disco que, según aparece en los créditos del video, ha sido producido nuevamente por Kevin Shirley y coproducido por Steve Harris.



Para el videoclip, la banda ha trabajado con dos ejecutivos de Pixar que, además, son fans acérrimos de Iron Maiden, como son Mark Andrews y Andrew Gordon. Con más de 50 años de experiencia en la industria de la animación, la pareja de creativos ha trabajado en películas como “Ratatouille”, “Monsters Inc” o “Buscando a Nemo”.







Muy implicado

Según declara Bruce Dickinson, “yo tenía una idea muy clara del concepto con el que acompañar la canción y cuando conocí a Mark y Andrew por Zoom rápidamente supe que estábamos en el mismo plano, lo cual quedó reforzado con el añadido de Nicos Livesey y su jóven equipo de Blinkink. ¡Nuestras reuniones de zoom semanales eran muy creativas y divertidas!”



“Estoy orgulloso de como ha quedado el video, que es como un minifilm. Sabía que quedaría bien tal y como Mark llevó mi idea a la vida con sus increíbles storyboards – supe que podríamos hacer algo especial juntos. Espero que los fans estén de acuerdo. Esto lo han creado los fans de Iron Maiden realmente”, añadió.

‘Belshazzar’s Feast’ se pondrá a la venta a finales de septiembre de 2021.

​