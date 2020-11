J Balvin revela que atraviesa una "tormenta" de ansiedad y depresión

Escucha esta nota aquí

El fin de semana dio un concierto en el videojuego Fortnite que los gamers continúan comentando hasta hoy, y también estrenó el tema La luz junto a Sech, que ya es tendencia en YouTube. Sin embargo, el colombiano J Balvin reveló en sus redes que en la actualidad no todo es felicidad en su vida y que atraviesa un nuevo episodio de ansiedad y depresión.

“Sí, sé que he estado perdido de las redes, como todo ser humano he tenido mis pruebas. En este caso, de nuevo me tocó la ansiedad y un poco de depresión”, inicia el video el artista de 35 años, que desde hace varios meses habla abiertamente sobre los tratamientos médicos que sigue para controlar estos episodios.



El artista urbano explicó que no le gusta fingir normalidad, por lo que estará en calma estos días. "No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo, porque soy un ser humano como cualquier otro. Soy también frágil y vulnerable, posiblemente mucho más que todos ustedes”, dice en la grabación.

Finalmente, el músico prometió volver a las redes con sus chistes "cuando pase la tormenta".

El 31 de octubre, el intérprete de Mi gente se presentó dentro del popular videojuego Fortnite en un show que muchos internautas calificaron como el "el mejor de todos los tiempos". Además de su magnífica actuación, sorprendió con la aparición de sus colegas Rosalía, Bad Bunny y Sech. La canción que presentó con este último, La luz, suma 6,6 millones de reproducciones en YouTube en tres días.