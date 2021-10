J Balvin se disculpa por el polémico video de su canción 'Perra'

Escucha esta nota aquí

Ante la oleada de críticas por el video de la canción Perra, acusado de promover el machismo, sexismo, misoginia, la violencia de género y el racismo, el reguetonero colombiano J Balvin se pronunció finalmente para disculparse con sus seguidores a través de sus Stories en Instagram.



Mujeres de raza negra, caracterizadas con nariz y orejas de perro y agarradas con cadenas que sujeta JBalvin son algunas de las imágenes que desataron las críticas contra el colombiano.

"Quiero ofrecerles mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, en especial a las mujeres y a la comunidad negra", dice el cantante. "Lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración".

El cantante continúa hablando de su apoyo a los artistas emergentes, como la rapera Tockisha, que participa con él en este tema. "Es una mujer que apoya a su gente, su comunidad y a las mujeres", dice Balvin en su disculpa, asegurando que él pidió eliminar el videoclip de YouTube.

Además del videoclip, la letra de Perra también generó el repudio general por referirse a las mujeres como "perras en calor" o "perras callejeras" y usar frases subidas de tono.

"Me pusieron un bozal porque estoy muy animal. Tengo la rabia canina, calentura vaginal. Me tiene que castigar y me tiene que enrolar, porque soy perrita puppy", dice uno de los versos.



