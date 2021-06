J. K. Rowling presenta la tapa de su nueva novela: "El cerdito de Navidad"

Escucha esta nota aquí

La escritora J.K. Rowling, reconocida por haber creado la saga Harry Potter que vendió más de 500 millones de ejemplares, les mostró a sus seguidores la tapa de su nueva novela infantil, "El cerdito de Navidad", y confesó que siempre había querido escribir una historia navideña, informó la agencia Télam

"Siento que es la realización de una ambición de larga data, pero tenía que ser la historia correcta y finalmente la encontré", dijo.



A solo tres meses del lanzamiento de la historia que la editorial Salamandra publicará en más de treinta países y que recrea el amor de un niño por su juguete favorito y lo que es capaz de hacer para recuperarlo, la autora compartió ayer con los catorce millones de seguidores que tiene en Twitter la portada de la nueva novela, con los dibujos y el diseño del galardonado ilustrador Jim Field.





































Ilustración de la portada realizada por Jim Field



En ese marco de diálogo directo e informal con sus lectores, la escritora contó que le había encantado el trabajo de ida y vuelta con el ilustrador, que le encantaría hacer un gran evento de lanzamiento si la situación epidemiológica lo permite y que también planea producir un audiolibro con el texto.



"El cerdito de Navidad", ilustrado por Jim Field, es la primera novela para niños de J. K. Rowling desde Harry Potter, un historia sin relación alguna con ninguna otra obra de la escritora y pensada para niños de a partir de ocho años.



La nueva novela de la autora llega tras su regreso a la literatura infantil con el cuento de hadas "El ickabog", que primero se publicó on line, por entregas y de forma gratuita durante los días de confinamiento y luego en formato de libro físico, con todos los derechos cedidos a la organización benéfica "Volant" para ayudar a los niños más afectados por la pandemia de Covid-19.



La historia recrea un episodio navideño. Dito es el juguete preferido de Jack. Siempre ha estado a su lado hasta que una Nochebuena Dito se pierde. En esa noche especial los juguetes cobran vida y el juguete más nuevo de Jack, el cerdito de Navidad trama un plan arriesgado. Juntos, se embarcarán en una aventura para recuperar y salvar a Dito.

En Latinoamérica y España lo publicará la editorial Salamandra, mientras que la edición para Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda e India estará a cargo de la editorial Hachette Children's Group. Por su parte, en Estados Unidos y Canadá se encargará Scholastic.



Según adelantó Salamandra, el libro contendrá nueve láminas en blanco y negro y varias ilustraciones de Jim Field.

El nuevo libro de Rowling aparece luego de una larga polémica desatada por declaraciones -que fueron consideradas transfóbicas- en las que dio a entender que solo las mujeres menstrúan al ironizar diciendo que "esa gente que menstrúa" tiene un nombre, en alusión a la mujer.



"Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchos de discutir sus vidas de manera significativa", escribió luego la escritora en su descargo. Y acotó: "No es odio decir la verdad... Respeto el derecho de toda persona trans a vivir de la manera que se sienta auténtica y cómoda para ellos. Marcharía contigo si te discriminaran por ser trans. al mismo tiempo, mi vida ha sido moldeada por ser mujer. No creo que sea odioso decirlo".