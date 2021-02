Jennifer Lawrence sufre heridas en una filmación en Boston

Escucha esta nota aquí

Una explosión de vidrio controlada que salió mal durante el rodaje en Boston de la comedia de Netflix "Don´t Look Up" dejó a la actriz Jennifer Lawrence con heridas leves el viernes por la mañana, según indicó The Hollywood Reporter. Sin embargo el portal TMZ dijo que el alcance de su lesión no está claro, aunque nos dicen que "no fue tan grave". Sin embargo, la producción se cerró para el rodaje programado.

Lawrence estaba filmando una escena en un restaurante con su coprotagonista Timothée Chalamet dentro de un restaurante cuando se suponía que una ventana explotaría como parte de la escena. El truco hizo volar fragmentos de vidrio que llegaron al párpado de Lawrence que no paró de sangrar.

"Don't Look Up" está protagonizada por Lawrence y Leonardo DiCaprio como científicos de bajo nivel que, al descubrir que un meteoro golpeará la Tierra en seis meses, realizan una gira mediática para tratar de advertir al mundo, solo para encontrar una población poco receptiva e incrédula.