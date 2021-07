Jennifer López celebra su cumpleaños en los brazos de Ben Affleck

Escucha esta nota aquí

Lo que muchos esperaban se dio. La cantante Jennifer López y el actor Ben Affleck confirmaron que son novios y que están viviendo románticos momentos, gracias a las fotos en las que aparecen abrazándose y dándose apasionados besos en un yate, donde festejaron el cumpleaños 52 de la Diva del Bronx.

Los dos artistas están pasando días libres, ya que ambos terminaron los trabajos que estaban realizando, por lo que se dieron unas semanas para estar juntos y amarse. Y como venía el aniversario natal de ella, decidieron tomar un vuelo privado que los llevó desde Los Ángeles, donde están residiendo, hasta Saint Tropéz, uno de los sitios más exclusivos de la costa azul francesa.

Ni bien llegaron a la terminal fueron llevados al puerto de la ciudad, en donde los esperaba un lujoso yate para permanecer algunos días. Allí celebraron el cumpleaños de la cantante, invitaron a algunos amigos, no más de 10, con quienes se divirtieron sobre el mar.





La canción que más se escuchó fue Jenny from the block, interpretada por la Diva del Bronx, que ponía a bailar a los invitados, mientras los anfitriones brindaban con champán y daban muestra de su tórrido amor, informa el diario La Vanguardia.



No les importó que les tomen fotos y que los filmen besándose, ellos están recuperando su tiempo que no estuvieron juntos y no les interesa si los ven abrazados. Las imágenes fueron subidas a las redes sociales donde causaron furor, pues se trataba de la primera vez desde que retomaron su relación sentimental en las que se los ve como tortolitos.





Al día siguiente de la celebración, las fotos siguieron. Jennifer posó de biquini, mostrando su escultural figura, mientras Ben expresaba que se trata de la mujer más hermosa del mundo, que estaban pasando hermosos momentos en el Mediterráneo francés y que desearía que el tiempo no avance, que se quede como están ahora, amándose.



En abril saltaron las alarmas cuando vieron a los dos artistas juntos en una pista de esquí. Luego, unos paparazzis los pillaron en Miami y luego en Los Ángeles, pero nunca le pudieron tomar fotos bien juntos, lo máximo que lograron fue encontrarlos agarrados de las manos. Sin embargo, ahora han posado y comparten con sus seguidores el bueno momento que viven.