Jennifer López da un reflexivo discurso dirigido a las latinas

Escucha esta nota aquí





En Santa Mónica, California (EEUU), tuvo lugar la entrega de los Peoples Choice Award , que el público entrega a lo mejor de la cultura pop en la televisión, el cine, la música y también en las redes sociales, correspondiente a 2020. En esta ocasión la actriz y cantante Jennifer López, de origen puertorriqueño recibió el galardón como ícono del presente año.





Cuando la artista de 51 años subió al escenario para recibir su trofeo dio un discurso de agradecimiento que dejó a muchos gratamente sorprendidos. Fue reflexiva y conmovedora, y tocó dos aspectos importantes de la actualidad, la pandemia que se vive en casi todo el mundo y el papel que desempeña la mujer latina en la actualidad, sobre todo en EEUU, informó el portal de noticias 20Minutos.



Este año no ha sido una broma verdad? dijo. Antes de 2020 estábamos obsesionados con ganar este premio y centrados en quien vendió la mayor cantidad de discos o entradas en taquilla, dijo Jennifer López. Pero, es este año fue el gran nivelador, nos mostró lo que realmente es importante en la vida, y lo que no es.



"Hemos aprendido a ayudarnos, a amarnos, a ser amables entre nosotros, y lo importante que es la conexión entre los seres humanos. A veces, cuando estoy cansada o abatida, como lo hemos estado muchos, es mi familia, mis fans, ustedes me han levando cuando cuando no podía levantarme, y por ello estoy muy agradecida", dijo.

La artista comentó que toda su carrera se centra en llevar un poco de felicidad a los demás. "De ser una niña en el Bronx, en Nueva York, a tener el privilegio de actuar en algunos de los escenarios más grandes del mundo, e incluso en el Super Bowl a principios de este año, he visto y aprendido mucho, y todavía estoy aprendiendo".





Agregó que "como latina y como mujer, tenemos que trabajar el doble de duro para tener oportunidades. A veces mis grandes sueños y ambiciones ponían nerviosas a la gente que me rodeaba. Me decían si eres bailarina no puede ser actriz. Eres actriz no puedes ser cantante, eres artistas, no te tomarán en serio como mujer de negocios. Cuanto más me decían que no podía, más sabía que tenía que hacerlo", comentó JLo en su discurso de aceptación del premio.



Jennifer López explicó que la medida del éxito es inspirar a las niñas de todas las edad y de todos los colores, de todo el mundo, para que sepan que pueden hacer lo que quieran y que se sientan orgullosas de quienes son, sin importar de donde vengan. Dijo los sueños están limitados solo por la imaginación, determinación y la voluntad, que nunca debe darse por vencida.

La artista terminó su discurso en español y dijo, "mi gente latina, a donde quiera que vaya, a donde yo esté, los tengo presente y siempre será un orgullo para mí poder representarlos en todas partes, con todo mi amor. Y recuerden, la vida es un tango y hay que seguir bailando".