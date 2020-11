Jerusalema, un hit sudafricano que puso a bailar al mundo entero

Escucha esta nota aquí

Aunque el tema se subió a YouTube hace 10 meses, fue en las últimas semanas cuando comenzó a expandirse por todo el mundo. La canción Jerusalema, de DJ Master KG y Nomcebo Zikode, se convirtió en la primera canción sudafricana en alcanzar tanta popularidad y lograr el título de hit universal.

La letra de Jerusalema habla de Jerusalén como la ciudad de Dios, a quien se pide su salvación. Además del mensaje esperanzador, la alegría del ritmo, un ''afropop' creado por Master KG, músico y productor discográfico sudafricano de 24 años, es lo que ha fascinado a personas de todo el globo.

Hasta el momento, solo en el primer portal que compartió el éxito en YouTube, la productora Openmic Productions, más de 203 millones de suscriptores reprodujeron el éxito.



Tal resultó el éxito de Jerusalema que es la tercera canción más buscada en Shazam a nivel mundial (llegó a ser la primera en semanas pasadas) y también aparece en las listas de Berlín, Londres y París.

Lo curioso de todo es que la canción está escrita y cantada en venda, una de las lenguas de Limpopo, provincia de la República de Sudáfrica, y que el video de un grupo de chicos de Angola que se grabó bailando la canción para TikTok fue la forma en que se lanzó a la fama mundial, creando el reto #JerusalemaDanceChallenge.

El #JerusalemaDanceChallenge ha puesto a bailar a trabajadores de la salud de Zimbabwe, Italia, Estados Unidos, Australia y Puerto Rico para darle ánimo a sus pacientes del área Covid-19, a una infinidad de jóvenes y adultos y hasta a monjes de un convento de clausura que bailaron para difundir el mensaje del tema.



Master KG dijo en entrevistas para medios internacionales que está abrumado por la popularidad internacional de la canción.



“Dios es grande. Las cosas son simplemente increíbles'', dijo y agradeció que su canción hubiera sido publicada en las redes sociales por la estrella internacional del fútbol Cristiano Ronaldo y por la estrella del pop estadounidense Janet Jackson.



De igual manera, la cantante Zikode dijo que está encantada de ver a tanta gente bailando la canción.



"Cuando vi al presidente anunciar que todos deberían celebrar el Día de la Herencia bailando al ritmo de Jerusalén , me levanté rápidamente, levanté las manos y grité. Dios me ha levantado por el éxito de esta canción y todos bailan con mi voz", recoge el medio Loop Jamaica.



Mira el videoclip:







LETRA DE JERUSALEMA EN ESPAÑOL



Jerusalema ikhaya lami | Jerusalén es mi hogar



Ngilondoloze | Sálvame



Uhambe nami | Se fue conmigo



Zungangishiyi lana | No me dejes aquí



Jerusalema ikhaya lami | Jerusalén es mi hogar



Ngilondoloze | Sálvame



Uhambe nami | Se fue conmigo



Zungangishiyi lana | No me dejes aquí



Ndawo yami ayikho lana | Mi lugar no está aquí



Mbuso wami awukho lana | Mi reino no está aquí



Ngilondoloze | Sálvame



Zuhambe nami | Ve conmigo



Ndawo yami ayikho lana | Mi lugar no está aquí



Mbuso wami awukho lana | Mi reino no está aquí



Ngilondoloze | Sálvame



Zuhambe nami | Ve conmigo



Ngilondoloze | Sálvame



Ngilondoloze | Sálvame



Ngilondoloze | Sálvame



Zungangishiyi lana | No me dejes aquí



Ngilondoloze | Sálvame



Ngilondoloze | Sálvame



Ngilondoloze | Sálvame



Zungangishiyi lana | No me dejes aquí



Ndawo yami ayikho lana | Mi lugar no está aquí



Mbuso wami awukho lana | Mi reino no está aquí



Ngilondoloze | Sálvame



Zuhambe nami | Ve conmigo



Ndawo yami ayikho lana | Mi lugar no está aquí



Mbuso wami awukho lana | Mi reino no está aquí



Ngilondoloze | Sálvame



Zuhambe nami | Ve conmigo



Jerusalema ikhaya lami | Jerusalén es mi hogar



Ngilondoloze | Sálvame



Uhambe nami | Se fue conmigo



Zungangishiyi lana | No me dejes aquí



Jerusalema ikhaya lami | Jerusalén es mi hogar



Ngilondoloze | Sálvame



Uhambe nami | Se fue conmigo



Zungangishiyi lana | No me dejes aquí



Ndawo yami ayikho lana | Mi lugar no está aquí



Mbuso wami awukho lana | Mi reino no está aquí



Ngilondoloze | Sálvame



Zuhambe nami | Ve conmigo



Ngilondoloze | Sálvame



Ngilondoloze | Sálvame



Ngilondoloze | Sálvame



Zungangishiyi lana | No me dejes aquí



Ngilondoloze | Sálvame



Ngilondoloze | Sálvame



Ngilondoloze | Sálvame



Zungangishiyi lana | No me dejes aquí