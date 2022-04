Jim Carrey aparece en el nuevo video de The Weeknd tras anunciar que se retira de la actuación

Escucha esta nota aquí

Jim Carrey, que señaló que "probablemente" se retire del mundo del cine -y que esta vez va "en serio"-, ahora aparece poniendo su cara en un video de The Weeknd.



Abel Makkonen Tesfaye, conocido por su nombre artístico The Weeknd, lanzó el video oficial de Out Of Time, el último single de su álbum bien recibido por la crítica. El clip presenta apariciones de Jim Carrey, quien también está en la canción, así como de la modelo y actriz surcoreana HoYeon Jung, famosa por El Juego del Calamar.







He hecho suficiente. Yo soy suficiente", afirmó Carrey días atrás en una entrevista con Access Hollywood. Hablaba de su retiro definitivo de la actuación.



Claro que lo hacía aprovechando su nueva película, Sonic the Hedgehog 2, en la que interpreta a Robotnik. En ese contexto, el comediante explicó que planea alejarse de Hollywood porque le gusta su "vida tranquila" y porque está centrado en desarrollar su "arte pictórico".



"Realmente me gusta mi vida tranquila y me gusta poner pintura sobre lienzo; amo mi vida espiritual y siento que esto es algo que nunca podrías escuchar a otra celebridad decir mientras exista el tiempo", bromeó.



Y ahí vino la frase del actor de 60 años: "He hecho suficiente. Yo soy suficiente'".



Su jubilación toca de lleno al mundo del videojuego, y es que ha sido el encargado de dar vida a uno de los villanos más reconocibles de la industria, el Dr. Ivo "Eggman" Robotnik en Sonic, la película y Sonic, la película 2. Ahora los responsables de la saga han querido pronunciarse sobre la noticia.



"Jim Carrey siempre será un miembro de la familia Sonic, y siempre tendrá un lugar en aquellas películas y series de TV donde le guste estar. Nos encanta Jim. Lo que ha hecho con Robotnik es tan increíble", comentaron los productores del universo cinematográfico, Neal H. Moritz y Toby Ascher.

