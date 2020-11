Johnny Depp pierde el caso de difamación contra The Sun que lo acusó de maltratar a su ex esposa Amber Heard

Escucha esta nota aquí

El actor estadounidense Johnny Depp perdió su demanda por difamación en los tribunales de Londres contra The Sun después de que el periódico lo describiera como un "golpeador de esposas".

El tribunal superior desestimó el reclamo de la estrella de “Piratas del Caribe” de indemnización dando por finalizado uno de los juicios por difamación más seguidos del siglo. Sus abogados dijeron que probablemente apelará contra la "decisión perversa y desconcertante".

En el fallo de 129 páginas, el juez londinense Andrew Nicol, dijo: “El demandante (Depp) no ha tenido éxito en su acción por difamación ...Los acusados ​​(los periódicos The Sun y el grupo editor News Group) han demostrado que lo que publicaron en el sentido de lo que las palabras soportan era sustancialmente cierto”, en declaraciones reproducidas por The Guardian.

El juez agregó: "He descubierto que la gran mayoría de las presuntas agresiones de la señora Heard por el señor Depp han sido probadas, según el estándar civil"

También dijo que aceptaba la evidencia de Heard de que las acusaciones que hizo contra Depp “han tenido un efecto negativo en su carrera como actriz y activista”.

“He llegado a estas conclusiones habiendo examinado en detalle los 14 incidentes en los que se basan los acusados, así como las consideraciones generales que presentó el demandante que debo tener en cuenta. En esas circunstancias, el parlamento ha dicho que el acusado tiene una defensa completa".

El juez dijo que no aceptaba la caracterización de Depp de su ex esposa como una cazafortunas. “Reconozco que también hubo otros elementos en el acuerdo de divorcio”, señaló Nicol, “pero su donación de… $us 7 millones a la caridad no es el acto que uno esperaría de un buscador de oro”.

En 12 de los 14 incidentes de agresión reportados por Heard, el juez dijo que encontró probadas las acusaciones. "No considero que la incapacidad (The Sun) de hacer valer estas acusaciones (en los otros dos incidentes) sea importante para determinar si han establecido la verdad sustancial de las palabras que publicaron".

En su conclusión, Nicol citó un correo electrónico enviado por Depp en agosto de 2016 como indicativo de los verdaderos sentimientos del actor hacia Heard. El mensaje de Depp decía: "No tengo piedad, ni miedo, ni una pizca de emoción o lo que una vez pensé que era amor por esta cazafortunas, de bajo nivel, de diez centavos la docena, blanda, inútil…Solo puedo esperar que el karma entre en acción y le quite el don del aliento ... Lo siento... ¡¡¡Pero ahora no me detendré ante nada !!! "

La decisión tan esperada se publicó en línea la mañana de este lunes, más de tres meses después de que terminara la audiencia del tribunal superior a fines de julio.

Depp, de 57 años, acusó a The Sun de haberlo presentado en un artículo de abril de 2018 como un "golpeador de esposas", dando por sentado que pegó a Heard, algo que él siempre ha negado.

La querella buscaba limpiar su imagen, dañada en Hollywood, según el actor por las afirmaciones del diario.

Depp y Amber Heard se conocieron en el rodaje de Diario de un seductor en 2011 y se casaron en febrero de 2015 en Los Ángeles. Se divorciaron dos años después.

La actriz habló entonces de "años" de violencia "física y psicológica", acusaciones que Johnny Depp negó con vehemencia.

El actor admitió durante el juicio que abusaba de las drogas y el alcohol, pero dijo que nunca le había puesto la mano encima a una mujer, apoyado en este punto por los testimonios escritos de sus excompañeras Vanessa Paradis y Winona Ryder.

Y acusó por su parte a Heard, de 34 años, actriz de La chica danesa y Aquamán, de ser ella la violenta.

Inmediatamente después del fallo, el editor del periódico londinense emitió un comunicado en el que decía: “The Sun se ha levantado y ha hecho campaña a favor de las víctimas de abuso doméstico durante más de 20 años. Las víctimas de abuso doméstico nunca deben ser silenciadas, y agradecemos al juez por su cuidadosa consideración y agradecemos a Amber Heard por su valentía al prestar testimonio ante el tribunal".

La abogada estadounidense que representará a Heard en su próximo caso de difamación por motivos similares en Estados Unidos, Elaine Charlson Bredehoft, dijo: “Para aquellos de nosotros presentes en el juicio del tribunal superior de Londres, esta decisión y sentencia no es una sorpresa".

“Muy pronto, presentaremos pruebas aún más voluminosas en Estados Unidos. Estamos comprometidos a obtener justicia para Amber Heard en la corte de los Estados Unidos y defender el derecho de la Sra. Heard a la libertad de expresión ".

Jenny Afia, la abogada del bufete de abogados de Londres Schillings que representó a Depp, dijo: “Esta decisión es tan perversa como desconcertante. Lo más preocupante es la confianza del juez en el testimonio de Amber Heard, y la correspondiente indiferencia de la montaña de pruebas contrarias de los agentes de policía, los médicos, su propio ex asistente, otros testigos indiscutidos y una serie de pruebas documentales que socavaron por completo las acusaciones punto por punto. Todo esto se pasó por alto.

"La sentencia es tan errónea que sería ridículo que el señor Depp no ​​apelara esta decisión".