Kate Winslet se encuentra con Leonardo DiCaprio luego de tres años y no para de llorar

Escucha esta nota aquí

Si hay algo que tiene claro Kate Winslet en estos tiempos de incertidumbre, es que pase, lo que pase nunca romperá su amistad con Leonardo DiCaprio. Y es aunque han pasado ya más de 24 años desde que ambos rodaran juntos el taquillazo de Titanic, la actriz y el actor han continuado manteniendo el contacto.



En una entrevista concedida al diario The Guardian, Kate desveló que recientemente pudo reencontrarse con DiCaprio tras casi tres años sin poder verse debido a los estrictos bloqueos impuestos por el Covid. Y al igual que el trágico final de la película de James Cameron, la reunión fue desgarradora. “No podía dejar de llorar”, reconoció la actriz, de 46 años." ¡Lo conozco de hace medía vida! añadió.



Winslet conoció a DiCaprio en los años 90 cuando les dieron vida a Rose y Jack en Titanic. Luego, en 2008, volvieron a trabajar juntos en la cinta Revolutionary Road, de Sam Mendes (ex de Kate), interpretando a una pareja casada que lucha con su relación.



En retrospectiva, sobre la película que los unió por primera vez, Winslet reflexionó: “Cumplí 21 años en ese rodaje y Leo cumplió 22”. Eran muy jóvenes y apenas estaban construyendo, con pasos sólidos, su carrera en Hollywood.



“No fue agradable para ninguno de nosotros, pero estábamos todos juntos”, recordó sobre el agotador programa de filmación de Titanic, y señaló, en tono de broma, que DiCaprio “tenía muchos más días libres” que ella.



“Supongo que me criaron para estar agradecida y simplemente seguir adelante. No sentí que tuviera derecho a sentirme miserable, y si lo hubiera sido, ciertamente no se lo habría dicho a un periodista”, indicó la artista que está nominada en la categoría de Mejor Actriz por una serie limitada o película para televisión, para los Golden Globes 2022 por su actuación en Mare of Eastown (HBO).







Lea también Tendencias Leonardo DiCaprio apoya pedido de indígenas ecuatorianos de proteger la Amazonia El actor firmó una demanda de los indígenas, de decidir sobre su territorio ancestral, que será presentada ante la Corte Constitucional