L-gante es entrevistado por el presidente argentino y las redes no lo perdonan

"Ayer lo recibí a Elián, L-gante. Un joven muy talentoso y muy comprometido con la realidad de la juventud en Argentina. Me importaba su mirada sobre el presente", dice parte de la introducción que realizó el presidente Alberto Fernández para la entrevista que grabó junto al creador de la Cumbia 4/20, un nuevo género que está arrasando en el vecino país y suena desde hace varios meses en otros.

El músico de 21 años fue recibido por la máxima autoridad de su país y su pareja, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos. Según Fernández, se trató de una "charla franca y sincera, despojada de formalismos", que quiso realizar después de las elecciones presidenciales para no "enturbiar el diálogo". Sin embargo, lo que enturbió la conversación fue el rechazo que generó la entrevista entre los fanáticos del cumbiero, que criticaron que el artista se meta con la política.

En la entrevista, Alberto Fernández quiso mostrarse amigable con el músico, preguntándole sobre su música y el significado de la Cumbia 4/20.

"Lo asociamos con la inspiración con la marihuana, es un tema que yo también quiero naturalizar, que los jóvenes no tengan miedo de hablar con alguien mayor. Mis amigos sienten que alguien mayor es como la Policía", respondió el cumbiero sin tapujos. "Claro, hay algo de eso", fue lo único que atinó a contestar Fernández, salvado del incómodo momento por la aparición de la madre del cantante. También asistió su novia, con su bebé, Jamaica, en brazos.

Luego conversaron de los inicios de L-gante y de que a los 21 años aún le faltan tres para terminar el colegio, algo que Fernández le aconsejó no soltar.

Tras la charla, que no terminó de hilar ideas ni propuestas en nueve minutos, no cayó bien a la mayoría de los fans de Elián, que acumula 3,8 millones de seguidores en Instagram y para los que compartió el clip.

"Salí de ahí"; "Te usó", "Campaña gratis", fueron algunos de los miles de comentarios que dejaron los internautas, mayoría entre otros pocos que destacaron el crecimiento de su carrera.

Horas después de la avalancha de críticas, el artista nuevamente recurrió a las redes para descargarse. "Yo soy Elian Ángel Valenzuela, más conocido como LGANTE; con tan solo 21 años me las arreglé como pude y logré muchas cosas, como formar y sacar a mi familia adelante o que el presidente me reciba... Si el día de mañana hay otro presidente y me recibe, también voy a estar", dice parte de su respuesta.