La Academia de los Óscar se reunirá el viernes para discutir el caso de Will Smith

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anunció que se reunirá este viernes para discutir posibles sanciones contra Will Smith por abofetear al Chris Rock, adelantando diez días la fecha prevista inicialmente.



La instancia a cargo de los premios Óscar adelantó la reunión por motivos procedimentales. Expulsar o suspender al protagonista de "Rey Richard: Una familia ganadora" exigía darle tiempo de respuesta, pero dado que Smith renunció a la Academia la semana pasada, esto ya no es necesario.



"Es en el mejor interés de todos los involucrados que esto sea manejado de forma oportuna", dijo el presidente e la Academia, David Rubin, en una carta dirigida a los miembros de la directiva este miércoles.



Will Smith renunció a la Academia el viernes, cinco días después de agredir al comediante Chris Rock durante la entrega de los premios Óscar, transmitida en vivo.



El actor de 53 años declaró posteriormente que sus acciones, que opacaron la mayor gala de Hollywood, habían sido "impresionantes, dolorosas e inexcusables".



Los presentes en el Teatro Dolby vieron boquiabiertos como Smith subía al escenario para abofetear a Rock luego de que el comediante hiciera un chiste sobre la cabeza rapada su esposa, Jada Pinkett Smith.



Pinkett Smith tiene alopecia, una condición que causa pérdida masiva de cabello.



Media hora después de la agresión, Smith recibió el Óscar al mejor actor por su rol en "Rey Richard: una familia ganadora", que narra la trayectoria familiar de las hermanas Venus y Serena Williams para convertirse en estrellas del tenis.



El quinto hombre negro en ganar el mayor reconocimiento para un actor podría haber sido expulsado de la Academia pero al renunciar esta posibilidad fue descartada.



"Estoy renunciando a la membresía de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, y aceptaré cualquier consecuencia que la directiva considere apropiada".



Algunas personas han pedido que el Óscar le sea retirado, pero es algo considerado poco probable dado que hombres como Harvey Weinstein y Roman Polanski, involucrados en escándalos sexuales, mantuvieron sus premios.



Tradicionalmente el ganador al mejor actor es invitado al año siguiente para presentar la categoría en la ceremonia de los Óscar.



"Espero que la Academia me invite de nuevo", dijo Smith al aceptar su estatuilla en la gala.



Kenny Rock, hermano de Chris Rock, le dijo a Los Angeles Times que Smith "denigró" al comediante "en frente de millones de espectadores que veían el programa".



