La actriz Cameron Díaz deja la actuación definitivamente

Hermosa, talentosa y apreciada en el medio hollywoodense, la actriz Cameron Díaz tiene todas las cualidades para estar en primera línea en la industria del cine y la televisión, sin embargo decidió retirarse definitivamente de los sets de filmación, para dedicarse a tiempo completo a un oficio que la tiene enloquecida de amor, la maternidad, que no cambia ni por 100 millones de dólares, manifestó recientemente la actriz en una entrevista.

La bella rubia está alejada de la actuación desde 2014, cuando trabajó en la película Annie. Dijo que en la actualidad no hay buenos proyectos cinematográficos, o por lo menos no encajan con su personalidad, una mujer de 48 años, que no quiere quitarse la ropa y que desea contar historias interesantes y que sirvan de inspiración a la sociedad.

En diciembre pasado dio a luz a una niña, fruto de su relación con el músico Benji Madden, a la que llamaron Raddix, y ella es uno de los motivos por los que deja la actuación. Cuenta que la maternidad ha sido la mejor experiencia de su vida, que nada se compara con la sensación de tener a su bebé en brazos, de verla y saber que es parte de ella y fruto de su amor, informa el diario La Nación.



Cameron se inició en el ambiente de la farándula como modelo, participaba en desfiles de moda y en campañas publicitarias, hasta que le ofrecieron actuar, y lo hizo en un proyecto grande, en el filme La máscara, que fue un gran éxito de taquilla y que la hizo muy famosa.





En 1997 se volvió a anotar otro éxito, esta vez con la comedia romántica La boda de mi mejor amigo, que consolidó su carrera profesional en Hollywood, y ese mismo año filmó Loco por Mary, con buena aceptación del público. Y por si fuera poco, en 2000 fue elegida para integrar a uno de los tríos más populares del espectáculo audiovisual, que adaptó en la pantalla grande a los admirados Ángeles de Charly, junto a las actrices Drew Barrymore y Lucy Liu.



Fue nominada cuatro veces a los Globos de Oro, en 2009 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de la meca del cine, ha sido activista política, está en contra de la participación de EEUU en las guerras y nunca ha ocultado su apoyo al partido Demócrata. En 2013 la revista Forbes informó que era la actriz mayor de 40 años mejor pagada de Hollywood.

En septiembre del año pasado Cameron Díaz, estando embarazada, anunció que incursionaba en la industria vitivinícola y sacaba al mercado la bebida Avaline, creada siguiendo sus gustos y exigencias.