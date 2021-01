La actriz y "chica Bond" Tanya Roberts no está muerta, dice su representante

Escucha esta nota aquí

El representante de Tanya Roberts, más conocida como "chica Bond" estadounidense, dijo este lunes por la tarde que la actriz está viva, un día después de que confirmó su muerte a la revista The Hollywood Reporter y a muchos otros medios estadounidenses

Mike Pingel le dijo a THR el lunes: "Recibí la confirmación (de su muerte), pero fue de una persona muy angustiada (el novio de Roberts, Lance O'Brien)", dijo Pingel para justificar el anuncio del fallecimiento de la actriz y agregó: "Y sí, esta mañana a las 10 am ... el hospital llamó para decir que aún estaba viva, pero no se ve bien. Con suerte tendremos información (pronto). Es perturbador".

Durante una entrevista en video este lunes, el programa Inside Edition grabó a O'Brien recibiendo una llamada "El hospital me dice que está viva. Me están llamando desde el equipo de la UCI", dijo a Inside Edition.

El Hospital Cedars-Sinai, donde se estaba tratando a Roberts, no confirmó ni negó ninguna información debido a las "leyes de privacidad del paciente". El Departamento Médico Forense del Condado de Los Ángeles dijo que Roberts no es un caso que a ellos le corresponda, porque no se había cometido ningún delito.

La muerte de Tanya Roberts fue difundida por los medios de comunicación, porque su representante envió un comunicado de prensa con esa información, que fue corroborada por el propio Pingel a varios medios de comunicación.

El domingo 3 de diciembre se dio a conocer que Roberts había muerto después de colapsar en su casa en la víspera de Navidad y ser llevada de urgencia al hospital y conectada a un respirador.

Trayectoria

Roberts era conocida por su participación en la película de James Bond de 1985 "A View to a Kill," ("Panorama para matar", o "En la mira de los asesinos"), protagonizada por Roger Moore en su última aparición como 007.



Nacida en Nueva York en 1955, Roberts fue modelo antes de iniciar su carrera como actriz en la temporada final de "Charlie's Angels" ("Los Ángeles de Charlie").



Más recientemente, Roberts participó en la serie "That '70s Show", en la que hacía el papel de madre de Donna, interpretada a su vez por Laura Prepon.