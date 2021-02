La cantante Yuri recurre a las pelucas tras sufrir alopecia

Escucha esta nota aquí

La semana pasada, Yuri dejó boquiabierto al mundo entero a sus 57 años. La cantante mexicana se vio espectacular como presentadora de los Premios Lo Nuestro 2021; sin una sola arruga, el cabello impecable y una figura envidiable. Así apareció con cinco cambios de vestuario y de peinado, que no fue por coquetería, según ella misma contó, sino para disimular su alopecia.

"Ya estoy mejor, arañaba paredes. Me quedé medio pelona, por eso utilicé pelucas en los Premios Lo Nuestro. No me pudieron peinar porque ya no tengo pelo, muy poquito", le dijo la artista al periodista mexicano Edén Dorantes.





Uno de los looks de la gala, en la que se vio deslumbrante

La intérprete de temas como El apagón contó que la caída de su cabello al fin se detuvo con la ayuda de vitaminas recetadas por un médico.

El periodista le consultó si el detonante fue el estrés, pero la rubia está segura que es una secuela del coronavirus, del que se contagio a finales de 2020.

"El virus te tira el pelo, esto fue del covid, definitivamente. He hablado con varias amigas y me dicen: 'Yuri estoy igual que tú, estoy pelona', pero ya estamos bien... Son unas vitaminas que me mandó mi dermatólogo, unas vitaminas en polvo y después tomadas, son como tres etapas y ya", finalizó.

Tras la revelación de la mexicana, las fotos que comparte en Instagram tienen sentido, pues desde hace varios meses aparece usando gorras, sombreros y turbantes.





Con un cambio radical, en la misma gala del 18 de febrero