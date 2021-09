La cuenta de Instagram de Britney desapareció, ¿intentan silenciarla?

Escucha esta nota aquí

En las últimas semanas, Britney Spears ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales al publicar una serie de fotografías en las que aparece en topless al mismo tiempo que reflexiona sobre lo liberador que le resulta mostrar su cuerpo sin reparo.



La artista ha recalcado su necesidad de tomarse menos en serio a sí misma y a sus supuestas imperfecciones corporales, sin olvidar su lucha personal contra el machismo que restringe y censura el físico de las mujeres.







"¡Quiero que entiendan las razones por las que muestro mi cuerpo! Creo que es bastante retorcido que la respuesta inmediata que recibe una mujer que es atractiva y que enseña su cuerpo es tratar de taparla”, escribió la Princesa del pop.



Sin embargo, la cuenta oficial de Instagram de la cantante, quien ha estado luchando por su libertad desde hace algunos meses y tal parece que empezaba a tener más control sobre su vida personal tras anunciar su compromiso con su novio Sam Asghari, desapareció repentinamente esta tarde.

Esto llamó la atención de sus millones de de fans quienes al percatarse de eso reaccionaron a través de redes sociales, incluso, aseguraron que alguien intenta silenciar a la intérprete de Oops!... I Did It Again.



“Britney ayer posteó: "13 años y aún espero mi libertad" y hoy misteriosamente borran su cuenta. Alguien está tratando de silenciarla a vísperas de su audiencia #FreeBritney”, “¿Día de desaparecer cuentas? La cuenta de Instagram de Britney Spears aparece eliminada/deshabilitada. No hay una razón confirmada por ahora. ¡El verdadero colapso!”, “¡Le han desactivado la cuenta de Instagram a Britney Spears! #FreeBritney #WhereIsBritney”, “La cuenta de Britney Spears en Instagram ha sido eliminada o baneada es bastante raro que suceda esto después de anunciar su compromiso con Sam #FreeBritney #BritneySpears”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios.





El domingo, Britney Spears y su novio, Sam Asghari anunciaron que están listos para darse el: ¡Sí, acepto! La pareja compartió que tras cuatro años de relación, decidieron dar el siguiente paso y llegar al altar.



Britney de 39 años y Sam de 27 dieron a conocer la feliz noticia a través de sus respectivas cuentas de Instagram. Mientras que la cantante compartió un video mostrando su anillo, el bailarín optó por una fotografía en la que se ve la mano de Britney luciendo la joya en primer plano.



Brandon Cohen, manager de Sam Asghari declaró a la revista People que la pareja está feliz por la noticia y que Sam le hizo la propuesta a la cantante en su casa. "La pareja hizo oficial su compromsio hoy y están profundamente conmovidos por el apoyo, la dedicación y el amor que les expresaron", dijo Cohen, quien agregó que el anillo de Spears fue diseñado por el joyero de Nueva York, Roman Malayev.



Los rumores de que Spears y Asghari se comprometerían muy pronto comenzaron a principios de este mes, después de que Asghari fuera sorprendido buscando anillos en Cartier.



