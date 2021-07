La directora francesa Julia Ducournau, la segunda mujer en ganar la Palma de Oro en Cannes

Escucha esta nota aquí

Fueron dos semanas intensas y representativas, la industria del cine celebró el regreso del Festival de Cannes y hoy, finalmente, se conocieron a los ganadores y nuevas figuras de la cinematografía.

El director estadounidense Spike Lee, presidente del jurado de Cannes, anunció la Palma de Oro para la cineasta francesa Julia Ducournau por su filme Titanio, lo que la convierte en la segunda mujer en ganar el máximo galardón en la historia del certamen.



Lee le dio, sin querer, el toque cómico a la ceremonia de premiación, cuando subió al escenario para anunciar al ganador de la categoría de interpretación masculina y reveló al de la mejor película. Tras el incidente el director de Da 5 Bloods se disculpó por "equivocarse" y quitarle "un poco de suspenso a la noche".

Ducournau, de 37 años y la más joven de los directores participantes, obtuvo el galardón, 28 años después de que lo hiciera la neozelandesa Jane Campion por El piano, junto a Adiós a mi concubina, del chino Chen Kaige.

El filme de Ducournau fue descrito como "sádico, radical y excéntrico" y narra la historia de una mujer convertida en asesina convulsiva que siente una atracción sexual por los autos.

Ducournau ya sacudió Cannes en 2016 con Crudo, su ópera prima sobre una estudiante de veterinaria que se convertía en caníbal.



El Gran Premio, el segundo más importante, se lo llevó Un héroe, del iraní Asghar Farhadi, ex aequo con Compartment nº 6, del finlandés Juho Kuosmanen.



Por su parte, Memoria, del tailandés Apichatpong Weerasethakul y rodado en Colombia, se llevó el Premio del Jurado, ex aequo con La rodilla de Ahed, del israelí Nadav Lapid. Cuenta la historia de una cultivadora de orquídeas que visita a su hermana enferma en Bogotá, pero unos extraños sonidos le impiden descansar.



Fueron 24 los filmes que compitieron, cuatro dirigidos por mujeres y ninguno por un director latino.





El director japonés Ryusuke Hamaguchi, ganador del mejor guion por la película Drive my car



A continuación, todos los premiados de la 74ª edición del Festival de Cannes



- Palma de Oro: Titanio, de la francesa Julia Ducournau



- Gran Premio: Un héroe, del iraní Asghar Farhadi ex aequo con Compartment N. 6, del finlandés Juho Kuosmanen



- Premio del Jurado: La rodilla de Ahed, del israelí Nadav Lapid ex aequo con Memoria, del tailandés Apichatpong Weerasethakul



- Mejor Dirección: el francés Leos Carax por Annette



- Mejor Guion: los japoneses Ryusuke Hamaguchi y Takamasa Oe por Drive my car



- Mejor Actriz: la noruega Renate Reinsve por The worst person in the world



- Mejor Actor: el estadounidense Caleb Landry Jones por Nitran



- Palma de Oro de Honor: la actriz y directora estadounidense Jodie Foster y el director italiano Marco Bellochio



- Cámara de Oro: Murina, de la croata Antoneta Alamat Kusijanovic



- Palma de Oro al cortometraje: All the crows in the world, de la hongkonesa Tang Yi



- Mención especial al cortometraje: Cielo de agosto, de la brasileña Jasmin Tenucci