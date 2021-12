La emotiva despedida del presidente Joe Biden a Vicente Fernández

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se unió a la lista de personalidades que lamentaron la muerte de Vicente Fernández, quien falleció este domingo a los 81 años en un hospital de Guadalajara a causa del síndrome de Guillain-Barré que le fue detectado al cantante hace unos meses.



A través de su perfil oficial en Twitter, el político reconoció que el mundo de la música perdió a uno de sus más grandes representantes, además, aprovechó para enviarle el pésame a toda la familia Fernández.

"El mundo de la música ha perdido un ícono. La música de Vicente Fernández creó recuerdos para millones. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia y a todos los que lo amaban. Vicente será recordado por las generaciones venideras", expresó Biden en redes sociales.

The music world has lost an icon.



The music of Vicente Fernández created memories for millions. We send our condolences to his family and all those who loved him.



Vicente will be remembered for generations to come.