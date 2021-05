La estrella de 'Loki ', Tom Hiddleston, anuncia que los capítulos de la nueva serie se estrenarán los miércoles

Escucha esta nota aquí

La estrella de "Loki", Tom Hiddleston, anunció que su serie de Disney + adelantará su fecha de lanzamiento dos días hasta el miércoles 9 de junio. Los episodios semanales de "Loki" se lanzarán los miércoles en lugar del horario habitual de los viernes, como ocurrió con otras producciones de Marvel, como "WandaVision" y "Falcon y el soldado de invierno".

Hiddleston les dijo a los fanáticos de Marvel la noticia en un video.

“He notado que en estos largos montajes de superhéroes, Loki tiende a quedarse un poco fuera, aunque podría decirse que él mismo es increíblemente heroico: astuto, encantador, podría continuar. Pero tal vez ... ¿por qué no te lo demuestro? Los miércoles son los nuevos viernes ”, dijo.

Los avances de la serie Disney Plus muestran a Loki siendo reclutado por una misteriosa organización llamada Time Keepers para arreglar el flujo del tiempo y varias realidades alternativas.

La serie fue escrita por Michael Waldron y la directora Kate Herron. También está protagonizada por Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant.

Mientras Hiddleston se burla en su video, Marvel acaba de lanzar un largo montaje de superhéroes el lunes , en el que se revelaron los títulos de las secuelas de "Black Panther" y "Captain Marvel" y se dio a conocer el primer metraje de "Eternals". Además, las fechas de lanzamiento de 2023 para "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" y "Guardians of the Galaxy Vol. 3 ”también fueron anunciados.

Mira el video de Hiddleston a continuación.