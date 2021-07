La familia real española tendrá su propia teleserie

Escucha esta nota aquí

Aunque no se ha informado dónde y cuándo empezarán las filmaciones, y quiénes actuarán en la teleserie sobre la familia real española, esta ya fue confirmada por el grupo Mediapro, que estará a cargo de esta producción, que esperan sea un gran éxito de audiencia, pues mostrarán no solo la vida institucional de los monarcas hispanos, sino también su vida privada y las desavenencias que hay entre ellos. Será al estilo de la británica The Crown, que estuvo a cargo de Netflix.

Muchos querrán conocer y ver la mala relación que tienen entre sí algunos integrantes de la familia real. La reina Letizia no se lleva bien con nadie, ni con sus suegros, Juan Carlos y Sofía, ni con sus cuñadas las infantas Elena y Cristina. Y ellas tampoco tienen buena relación con su hermano el actual monarca español. Todos esos asuntos íntimos se verán en la pantalla chica y es lo que posiblemente le de el éxito de audiencia que buscan sus productores.





La teleserie se llamará El Rey, su director y guionista será Javier Olivares, creador de otras obra de la televisión como Isabel o El ministro del tiempo, que ha reconocido como fuente de inspiración al libro Yo, el Rey, la biografía de Juan Carlos I publicada el año pasado por la periodista Pilar Eyre informa la revista Vanityfair.



"Me encontré en sus páginas una mina de oro, una joyita narrativa, explica Olivares. Algunas de las anécdotas como que Juan Carlos se casó con la clavícula y el brazo roto, consecuencia de una competencia de karate en la que había participado. El rey emérito siempre ha sido mujeriego y su relación con la princesa alemana Corina Larsen fue una de las muchas infidelidad que cometió.





Se adelantó que se mostrará la vida del rey Felipe VI, de su esposa Letizia y de sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía. Ahora ellas tienen una vida institucional casi independiente, aunque seguidas de cerca por su madre, que está a cargo de su educación.

